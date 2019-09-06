韓市府女神白喬茵霸氣喊「ㄟ..脫一下」　猛男醫師秀8塊肌

▲元和雅院長鍾金源大秀8塊腹肌，讓沈玉琳很驚奇 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

素有荒謬大師稱號的藝人沈玉琳南下高雄錄製節目，不但找來了從電視台主播轉任高雄市政府新聞局秘書白喬茵，甚至還請白喬茵示範如何霸氣要求國內知名整型醫師鍾金源醫師脫掉襯衫，大露8塊肌，鍾金源大方展現自己的身材表示：「我這也是醫學的案例」。

就在6日下午兩點鐘左右，沈玉琳就在元和雅診所錄製節目開場，就在節目過程當中，特別商請前電視台主播白喬茵以霸氣方式來邀請元和雅診所的院長鍾金源拉開上衣，露出自己的8塊肌，已經60歲的鍾院長面對白秘書的霸氣，一點都沒有再怕的，表示自己也算是醫學案例，一掀開讓大家看到8塊肌，在場的人立刻驚呼一片。

▲元和雅院長鍾金源大秀8塊腹肌，讓沈玉琳很驚奇 。（圖／記者吳奕靖攝）

鍾金源強調：「當初要學這個技術，自己只好以身試法，這是脂肪雕塑術」，不過助理主持咪雅一看到後，立刻反應說：「這個沒有打陰影」，而沈玉琳不但仔細數了數腹肌數量，真的有八塊以外，還找咪雅要在鍾院長的腹部玩起圈叉的遊戲，當場逗得大家哈哈大笑。

但是白秘書一看到這個情況，也不忘過去犀利記者的本性，當場「吐槽」沈玉琳：「玉琳哥有嗎？」讓沈玉琳露出難得的尷尬窘境反問：「你說我喔」，沈玉琳說：「我只有一塊，人家都笑我肚子大，這是懷鬼胎，懷了6 年的鬼胎，一直生不下來」，白喬茵反擊：「好爛的笑話」。

▲元和雅院長鍾金源大秀8塊腹肌，讓沈玉琳很驚奇 。（圖／記者吳奕靖攝）

鍾金源表示這是「脂肪雕刻」，就是本來要抽脂肪，但是抽脂的時候要順著我們剛好那些就是有6塊肌或是8塊肌的，然後把雕塑後就固定在那邊，「這是抽脂技術的應用」。