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交友軟體用愛吸金！　消基會爆「9成自動續訂、5成不退款」

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▲▼百貨公司,銷售,專櫃,傳訊息,手機,滑手機。（圖／翻攝自pixabay）

▲現代人手一機，不少人透過網路交友找真愛。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者胡順惠／台北報導

消基會調查15個付費交友軟體，發現其中13個到期後都會自動幫使用者續訂、7個表明訂閱後不予退款、9間的公司設置在國外，消費者發生網路交易糾紛時經常求助無門。消基會指出，SKOUT、SayHi等交友軟體出現情色資訊，但年齡限制無嚴格審查機制，可能讓未成年人接觸到相關資訊。

消基會今日召開「緣分來了，錢包空了」記者會，公布包含「探探」、「緣圈」、「SKOUT」、「SayHi」、「Tinder」、「Goodnight」、「Badoo」、「happn」、「Grindr」、「Bumble」、「OkCupid」、「Paktor」、「SweetRing」、「Coffee Meets Bagel」和「Pairs派愛族」等15個交友軟體調查結果。

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▲▼消基會召開「緣分來了，錢包空了」記者會。（圖／消基會提供）

▲消基會召開「緣分來了，錢包空了」記者會。（圖／消基會提供，下同）

調查結果顯示，除了緣圈和Pair派愛族外，其他剩餘13個交友軟體均有自動訂閱情況，而單月價格從241元到2070元不等，而且其中6家包含探探、Goodnight、happen、Grindr、SweetRing和Coffee Meets Bagel購買方案頁面標示不清，需要點選「更多」才會看到自動付訂的相關說明。

另外，如帳號遭刪除時，原先購買但未用的時數、點數是否能退款？消基會發現，調查中有7家明文規定無論任何原因皆不予退款，包括SKOUT、Tinder、Badoo、happn、Bumble、OkCupid、Pairs派愛族；緣圈與SweetRing則是以「本公司無需對您和任何第三人承擔任何責任」回應。

▲▼交友軟體探探中，必須經過層層點擊才能發現自動訂閱。（圖／消基會提供）

▲交友軟體探探中，必須經過層層點擊才能發現自動訂閱。

消基會資通訊委員會委員謝穎青表示，消基會接到網路交易糾紛投訴案件實際申訴案件逐漸增長，個別已交友軟體為例，主要是因為年齡層低，使用者多介於20歲上下，可能持用父母信用卡付款，若遇到欲退款卻退不了款的情形，則完全無處可求援，特別舉例向大眾呼籲，消費者的自主意識徹底被剝奪。

謝穎青說，越來越多交友軟體走向販賣點數交易的方式，當使用者說點數太多要賣或要退出，此時業者會推說這是在第三方平台點數所購買的點數，將責任推卸得一乾二淨，但消費者找上點數平台要求退費，又說不是服務提供者，貨物（點數）售出概不退換，交友軟體呈現兩個極端，年輕消費者不懂法律、政府也沒有積極作為協助，導致越來越多網路糾紛增加。

▲▼交友軟體中不乏謊報年齡的未成年者，左為Goodnight、右為探探。（圖／消基會提供）

▲交友軟體中不乏謊報年齡的未成年者，左為Goodnight、右為探探。

「不能以業者在境外，就無計可施，從地方到中央應該都可以著力。」謝穎青質疑，網路交易已經訂製應記載不得記載事項、宣布定型化契約，最重要的問題在於太多機關推說沒有人力可以執行訂定的規範，真是匪夷所施，消基會已經具體抓出個案，更違反中華民國法令，政府難道不能查嗎？

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