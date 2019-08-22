臺灣國樂團「寶島辦桌」劇場音樂會　衛武營開席後前進美國！

▲臺灣國樂團「寶島辦桌」劇場音樂會，9月將於南台灣衛武營開席，10月更應邀前往美國。（圖／臺灣國樂團提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

臺灣國樂團擅長用國樂訴說本土故事，將以民俗活動最常見的「辦桌」為題材，9月6、7日到高雄衛武營推出《寶島辦桌》劇場音樂會，觀眾將有機會看到平時正襟危坐的國樂老師們，在舞台上旋轉、跳躍，而10月更將應邀前往美國底特律各地進行國際交流，讓臺灣文化躍上國際。



▲平時正襟危坐的國樂團演奏家們走向台前、釋放肢體。

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巡演各地的臺灣國樂團，再次以民俗活動最常見的「辦桌」為題材，透過最貼近生命的「婚禮」為故事文本，充分運用鍋、碗、瓢、盆、爐灶、柴火、桌椅搭配吹管、拉弦、彈撥、打擊各種傳統樂器，靈活生動地陳現總舖師、廚師、水腳們的辦桌技藝，並結合張孟逸、江亭瑩、陳振旺、謝玉如⋯等硬底子歌仔戲演員，刻劃個性木訥的總舖師嫁女兒的不捨心情，以及滿溢的親情父愛與深刻的溫馨祝福。

臺灣國樂團團長劉麗貞進一步說明創作動機，「辦桌」是我們的傳統飲食文化，除了佳餚菜名及出菜順序的鋪陳講究，最重要的是在辦桌過程中，街坊鄰居及親朋好友一起當「水腳」，齊力合作幫忙辦桌流露濃厚人情味，在辦桌過程中凝聚彼此情感、緊扣人際互動關係。而將此文化搬上舞台，不僅貼近觀眾，10月份也將以這套節目應邀美國底特律各地，進行國際交流，讓臺灣文化躍上國際。

對於擅長用樂器抒情敘事的演奏家們而言，「劇場音樂會」的演出形式卻是一大挑戰，臺灣國樂團的音樂家們必須跳脫以往的表演方式，每一位都走向台前、釋放肢體與現場觀眾互動，營造鍋碗瓢盆齊飛、熱火朝天的辦桌料理場景。

本次飾演廚師長的樂團首席劉貞伶表示，辦桌跟以往的表演方式不一樣，團員們剛開始練習時是排斥的，但經過磨合與嘗試，大家越來越樂在其中。最早的演出版本只有吹管與打擊聲部，現在加入拉弦與彈撥聲部，樂隊編制更齊備、聲響更豐富，「觀眾也有機會看到不一樣的臺灣國樂團，平時正襟危坐的國樂老師們，將在舞台上旋轉、跳躍。」

▲《寶島辦桌》劇場音樂會，將在高雄衛武營澎派開席。

劇情中總舖師對新郎說，「第一個抱她的不是你，是我；第一個親她的不是你，是我；但我希望今後陪在她身邊的人，是你⋯⋯」語畢，擦弦樂器的樂音響起，令在座的觀眾無不動容，再配上臺灣第一苦旦廖瓊枝嫡傳弟子、傳藝金曲獎最佳年度演員張孟逸以精湛哭腔應答，將父女之間深刻的情感發揮的淋漓盡致。

他回想首次排練《送嫁》這個橋段時，所有人都忍不住流下眼淚，也因為這次的主題如此貼近觀眾的生活與生命經驗，張孟逸表示「這次以國樂劇場的模式和樂團合作，有一種親切的熟悉感，有別於我在歌仔戲舞台的呈現，收斂起熟悉的身段動作，期望自己表現的自然，可以帶給觀眾滿滿的幸福味」。《寶島辦桌》劇場音樂會將於9月6、7日在高雄衛武營演出！