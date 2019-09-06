解決小黑蚊肆虐！花蓮試辦推拉防治法　62村里實施殘效性噴藥

▲▼花蓮試辦撲殺引誘推拉法來解決小黑蚊肆虐，選定花蓮市、吉安鄉共62村（里）做為小黑蚊防治示範區，並實施全面殘效性噴藥。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為因應小黑蚊肆虐問題，造成對居民觀光產業負面之衝擊，由環境保護局專案針對小黑蚊噴藥防治作為，選定花蓮市、吉安鄉共62村（里）做為小黑蚊防治示範區，主要防治以戶外公共區域、家戶周邊、主要道路及鄉道路肩邊緣、暗溝、排水下同）溝等青苔之小黑蚊可能孳生之處所試辦推拉防治法，並實施全面殘效性噴藥。

環境保護局日前已邀集轄區村（里）長及志義工團體於花蓮市、吉安鄉辦理各一場次小黑蚊環境教育講習活動，透過王正雄教授解說小黑蚊生態習性（孳生源）、全面殘效噴藥防治作為及最近國際流行之病媒蟲鼠推拉(Push-pull)防治法的運用。自9月5日起排定為期31天辦理本縣花蓮市44里、吉安鄉18村執行小黑蚊噴藥防治作為，排定噴藥之行程將透過花蓮市公所清潔隊、吉安鄉公所清潔隊收取垃圾期間廣播週知，另由轄區村(里)長協助公告通知，以避免造成家戶不便。

請繼續往下閱讀...

本次將運用最近國際流行之病媒蟲鼠推拉（Push-pull）防治法。對人類有害之病媒蟲鼠防其入侵為害，另對既存之病媒蟲鼠引誘集中消滅之，並對病媒蟲鼠之孳生環境改善，徹底有效防治。除針對小黑蚊孳生之藍綠藻噴灑蘇力菌防治幼蟲（推）。由於幼蟲孳生源防治及成蟲殘效噴灑後，雖然小黑蚊密度降低，但野外小黑蚊會再入侵吸血繁殖，故於人群聚集活動地點，於人群聚集場所，如教室或辦公室門口，裝置定時定量自動噴灑環保署登記之天然驅蟲劑白天噴灑驅逐，以防小黑蚊入侵。又由於台灣鋏蠓（小黑蚊）不擅飛行，由引導人員引導，於小黑蚊嚴重為患區域，設置毒餌站(環保署許可之環境衛生用藥）設立誘蚊毒餌誘殺成蟲，藉由長時間誘殺（拉），達成長久防治之策略。

花蓮縣此次戶外公共環境防治小黑蚊預防性化學噴藥作業，呼籲鄉親配合相關注意事項：

1.噴藥前，請您先整理居家四周環境，清除積水容器，減少蚊蟲孳生。

2.噴藥期間，請勿在戶外曝曬衣物、食物及器皿，重要物、食品請妥善收拾或加蓋。

3.噴藥期間，請緊閉門窗，勿進入噴藥人員半徑50公尺內，如巧遇請盡速離開現場。

4.請看顧好寵物及注意孩童，勸導孩童不可跟隨噴藥人員。

5.水族箱或魚缸如無法移開，必須加蓋並暫時停止打氣，避免接觸藥劑。

6.噴藥後，局部地面上有蟲類屍體出現，係屬正常現象，請勿驚慌。

7.噴藥後，部分區域將出現蟑螂逃竄情形，為避免干擾您生活，請隨手關閉門窗。

8.倘藥劑不慎接觸到皮膚與眼睛，請立即使用清水沖洗。

9.如下雨致無法噴藥，將俟確定日期、時間後再另行通知。

10.非噴藥施作範圍：公園綠地、園道、公民營市場周界內、公私立學校校園內、各單位轄管公共區域、社區內密閉空間（如地下室、地下停車場）。

11.洽詢電話：

委外噴藥廠商：綠地環保事業股份有限公司 電話：04-24701779

環保局主辦單位：03-8237575分機357，公害陳情專線：03-8233131。

環保局長饒忠呼籲鄉親，噴藥防治僅可於短期內降低小黑蚊之密度，且藍綠藻（青苔）係小黑蚊幼蟲主要之食物來源，如需杜絕小黑蚊肆虐問題不受其擾，請鄉親盡一份心力共同整頓環境、清除青苔，以阻斷幼蟲食物來源，並做好自我防護措施才是防護小黑蚊最根本辦法。