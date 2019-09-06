深夜乘坐計程車…25歲長腿妹「活活溺斃」偏僻河中　警方曝光「慘死細節」

▲25歲長腿妹乘計程車遇害。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省廣州市日前一位25歲長腿正妹深夜獨自乘坐計程車，不幸慘遭司機殺害身亡，當天，她乘坐計程車回家，隨後失蹤。警方3天後在河裡找到失蹤女孩的遺體，還原了她生前最後的時刻，「在車上被搶走手機，隨後遭到猥褻，最後被活活溺死河中。」

綜合陸媒報導，外形靚麗的謝姓女孩生前在當地法院擔任書記員，遇害當天（3月15日）凌晨1點左右從珠江新城乘坐計程車返回位於荔灣區的家中。35歲的計程車司機谷男在這樣的深夜，起了惡毒的念頭，猥褻了女孩並搶走財物，最後殘忍殺害她後逃離現場。

案發後，大陸網路上曾一度誤傳嫌疑人為一名滴滴司機，但其後被滴滴平台闢謠。警方隨後在通報中也澄清，兇手是一名計程車司機。

廣州市公安局新聞辦公室曾通報，荔灣警方3月17日14時許接到某單位報警，稱該單位員工25歲的謝女自3月15日失聯，「接到報警後，荔灣警方立即組織警力全力查找女孩下落，18日10時許在荔灣區海北村一河內發現女孩屍體，經偵查，迅速鎖定廣州某計程車公司谷姓司有重大作案嫌疑，8小時後在增城區抓獲男嫌。」

▲25歲長腿妹生前還慘遭猥褻。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

據附近的居民說，當天附近剛好封路，比較安靜，路上根本沒有行人了，「司機見狀便心生歹意，搶女孩包包裡的手機以及錢包，隨後起了爭執，到了事發位置便把女孩推下了河中。」

因涉及被害人隱私，廣州中院9月5日不公開開庭審理了這起案件。目前案件進入休庭階段，等待擇日宣判。