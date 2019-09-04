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call派出所要給「一顆地獄火」　二審輕判拘役20天理由出爐

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▲謝姓男子恐嚇派出所要給「一顆地獄火」，台南高分院以一時氣憤僅恐嚇員警1人改判20日。（圖／記者林悅攝）

▲謝姓男子恐嚇派出所要給「一顆地獄火」，台南高分院以一時氣憤僅恐嚇員警1人改判20日。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

「地獄火一顆下去，我跟你講，安平派出所，人不見了」，台南1名謝姓男子，不滿台南龍舟比賽舉辦地點，竟打電話給台南市警四分局安平所，揚言對安平國中丟擲土製炸戰等語，警方查獲送辦，一審依恐嚇公眾罪判3月，惟二審認謝恐嚇對象僅派出所員警1人，尚未造成大眾恐慌，改以恐嚇危害安全罪處拘役20日。

判決書指出，謝男因不滿2018年台南市龍舟比賽舉辦之地點，竟基於恐嚇之犯意，接續於2018年6月10日10時38分許、同日10時52分許，在其住處以市 內電話號撥打至台南市警四分局安平派出所，向值班之警員顏歆恫稱：「你那邊安平國中是吧，我丟土製炸彈喔」、「地獄火一顆下去，我跟你講，安平派出所，人不見了」等語，使在安平派出所值勤之員警顏歆心生畏懼，致生危害於安全，警方經向電信業者調取電話資料後查獲送辦，台南地院一審以恐嚇公眾罪，處3月徒刑，可易科罰金，緩刑3年。

二審審理時，謝固坦承撥打電話至安平派出所，並於電話中向該派出所值班員警顏歆恫稱上述言語，惟否認涉有恐嚇犯行，辯稱當日其因憤怒而撥打電話至安平派出所，並無恐嚇他人之意思云云。

二審台南高分院合議庭認為，謝男撥打市內電話向安平派出所顏姓警員恫嚇，稱將以土製炸彈及地獄火炸彈攻擊安平國中與安平派出所等語，將恐嚇言詞通知特定人，使其心生畏怖，但恐嚇對象僅派出所員警1人，尚未達危害不特定多數公眾秩序的效果，認為謝所為構成刑法恐嚇危害安全罪，而非一審所認刑法恐嚇公眾罪，因此撤銷改判處謝男拘役20日，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，緩刑2年定讞。

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