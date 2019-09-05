學網紅「啤酒罐爆米花」　14歲妹「酒精爆燃」96%燒傷亡

▲炸爛的啤酒罐，一旁還有爆米花碎屑。（圖／翻攝紅星新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

山東省棗莊市14歲少女哲哲22日下午模仿網路短影片，用啤酒鋁罐自炸爆米花，但在點燃酒精時卻引起爆燃，導致全身面積96%燒傷，在醫院搶救多日後，於5日因感染過重身亡。

根據陸媒報導，哲哲當時與12歲的鄰居妹妹小雨一同在玩，兩人用手機看了網路上易拉罐自炸爆米花的影片後，覺得有趣想模仿，於是找了一個啤酒鑵、一些玉米，還從小雨家中拿了爸爸的高濃度酒精。

就在哲哲點燃酒精時，卻引起了爆燃，兩個人瞬間被燒傷，並隨即被家人送往醫院。其中小雨的傷勢較輕，沒有生命危險，哲哲則全身96%燒傷，皮膚大部分呈皮革狀，送醫後一直在ICU接受治療，並經過多次手術，但最後仍因感染過重，於5日上午不幸身亡。

小雨的姊姊表示，她們與哲哲一同長大，感情很好，大家平常很常一起用手機看短影片，還會模仿裡面的內容，像是手勢舞，她自己就很喜歡，也會跟著跳。

哲哲的母親則控訴，孩子年紀小，沒有安全知識，只覺得影片好玩，就去跟著模仿，「影音平台沒有提醒，沒有標註影片可能引起的危險，導致兩個孩子跟著嘗試，變成現在這個樣子。」

▼哲哲嚴重燒傷，因感染過程身亡。（圖／翻攝北京時間）