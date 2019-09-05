5300年前陶俑「中華祖神」撞臉張學友　網驚：歌神穿越了？

▲網友發現張學友撞臉5300年前的陶人。（圖／翻攝自微博）



實習記者賴韻如／綜合報導

大陸一名考古學家先前於內蒙古赤峰市中，發掘出土一尊約5300年前的陶俑人像，沒想到近日於博物館展出後意外爆紅，因為仔細一看，這尊古物竟然和「四大天王之一」、擁有「歌神」美譽的張學友大撞臉，不少網友看完以後紛紛直呼「難道是穿越了？」

據《梨視頻》報導，這尊陶俑是2012年在赤峰市敖漢旗的興隆溝的第二遺址出土的，是大陸迄今發現最早、最完整的紅山文化整身陶塑人像，於本月2日正式在內蒙古史前文化博物館中展出。該博物館講解員黃海濤表示，陶人主要是以泥製的紅陶燒製而成的，被發掘的時候它的頭部戴著冠，臉正中間有一個圓孔，呈現盤坐式，而一頭長髮用著條狀的裝飾物捆綁起來，成為一個橫向的髮髻。

黃海濤說，這尊陶人其實也被譽為是我們的「中華祖神」，他更透露，「現在很多來自日本、韓國的觀光客，都會專門來到這間博物館參觀，就是要對祖神神進行祭拜，因為大家都認為這是我們共同的祖先。」

▲張學友在《旺角卡門》中的經典表情。（圖／翻攝自微博）



不過，卻有不少想像力豐富的網友發現，這尊陶人的表情激似「歌神」張學友，尤其最像他在港片《旺角卡門》中的經典表情。

大家紛紛笑翻回應，「張學友同款的阿！」、「啥？張學友穿越了？」、「張學友os：我從來沒有在微博上買過熱度，但我一直很熱，之前感謝罪犯，現在感謝...啊？」、「可能也是那個時代的歌神呢」、「卡哇伊版張學友」、「仔細看確實有點像！！」、「注意先來後到！應該是張學友激似5300年前陶人才對XD」、「再挖挖，應該還有三個，四大天王缺一不可」。