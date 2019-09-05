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小一到高三課本線上化　將素養融入教學…用「股市開紅盤」教數學

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▲▼ 均一教育平台與南一合作 。（圖／南一書局提供）

▲南一總經理蘇偉銓（右）與均一董事長呂冠緯（右）展示均一教育平台與南一合作畫面。（圖／南一書局提供）

記者崔至雲／台北報導

108新課綱上路，均一線上教育平台與南一書局攜手合作，將小一到高三數學課本、習題線上化，並準備重點整理、延伸內容，免費提供全台師生、家長，完整建構孩子十二年的學習歷程。南一書局指出，線上評量將搭配大數據，依據孩子的程度出題，更讓家長及教師能隨時隨地透過網站系統，協助孩子在108課綱新時代，深度學習。

南一書局舉例，許多家長小時候多少都曾為數學苦惱，內心暗罵「學這有什麼用？」事實上，數學和生活、職場競爭力的關係，遠遠超出我們的想像。均一平台教育基金會董事長呂冠緯則表示，108課綱上路後的關鍵，是要如何接地氣的落實課綱中自發、共好的精神，並協助教師將教學現場變得活潑，進而引發孩子的學習動機。

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▲▼ 均一教育平台與南一合作 。（圖／南一書局提供）

▲南一總經理蘇偉銓（左）與均一董事長呂冠緯（右）。（圖／南一書局提供）

呂冠緯說明，為了更精準的了解學生情況，均一發揮數位平台的強項，運用大數據、AI分析學生的答題資料，將每道題目都置入代碼，經由後台演算，了解學生的學習偏好和問題，再針對每位學生的弱點安排難易適中的測驗，進而改善。當孩子卡關，AI亦會依其學習狀況提供對應的教學影片，讓孩子更有效率地學習。

南一也說，為求課程能貼近現場，會依照學校教學進度逐步釋出資源，並根據教師、學生的反饋調整內容，希望帶來最好的使用體驗。南一提供的題庫豐富實用，還包括特招、基測、會考等考題，即日起已在均一教育平台上開放。

▲▼ 均一教育平台與南一合作 。（圖／南一書局提供）

▲均一線上教育平台與南一書局攜手合作，將小一到高三數學課本、習題線上化，並準備重點整理、延伸內容，免費提供全台師生、家長，完整建構孩子十二年的學習歷程。（圖／南一書局提供）

然而，不少家長對108課綱所強調的「素養」一頭霧水，不知道該怎麼讓孩子學「素養」，更不懂該如何掌握孩子的學習狀況；對於教師而言，要如何跟上新課綱強調的「生活化」，連結生活情境與學科知識，同時兼顧每位學生的個別需求，發展新的教學方法，也是一大挑戰。為此，均一教育平台的「南一專區」便是回應108課綱的精神，提供數學領域的素養教學影片以及學思達講義。

均一邀請教職二十多年的花蓮縣玉里國中校長林國源，以南一最新版的教材為底本，錄製教學影片。例如數學單元「相反意義的量」，便以股市「開出紅盤漲了」，「一片慘綠跌了」；水庫水位上升或下降等生活化的舉例，示範如何將素養融入數學教學中，提供現場老師作為新學期的備課素材。

國中數學學思達講義部分，則請新泰國中老師劉繼文研發，以及新北市江翠國中老師朱惠冠協作，整合專案管理PDCA計畫與檢核表，培養學生擬定計畫、管理時間、後設認知策略的能力，更加入品格力實踐的檢核。講義更以康乃爾筆記的方式編排，讓學生上課時練習高效率的筆記術。

「希望偏鄉的孩子跟都市的孩子一樣，都可以有一樣的學習機會。」南一書局總經理蘇偉銓說，期盼透過此次線上、線下的虛實合作改善教育平權。呂冠緯則表示，目前雙方的合作從小一到高三數學為主，下一步希望能擴及所有年級、所有科目。相信結合均一先進的科技與南一專業的內容，不僅能為教師、家長省時省力，更能有規模地照顧每位孩子的學習需求，發揮「一加一大於二」的影響力。
 

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