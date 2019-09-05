利菁9/10南下合體韓國瑜！任高雄觀光大使代言費曝光「不到5000元」

▲利菁9月10日將到高雄和韓國瑜合體。（圖／記者洪靖宜、林彥君攝）

記者李唯甄／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前一場學歷風波，意外扯出原來「購物天后」利菁竟是他的大學同學，利菁知道後阿莎力表示「如果同學有需要，一定會幫忙！」；高雄觀光局隨後也邀請利菁擔任9月觀光大使，現在確認，利菁將在9月10日南下跟韓國瑜合體，而且這次的代言費用也曝光，總共只要4880元！

利菁和韓國瑜是東吳大學英文系的同班同學，但利菁坦言自己當時因為個性害羞、並不認識韓國瑜；韓國瑜則說自己記得非常清楚，「利菁是我大學大一的同班同學，然後在同學中他是長相比較清秀，應該是能夠吸引大家注意的」，果然利菁後來成了購物台和主持天后。

▲利菁擔任高雄觀光大使，只收高鐵費用4880元。（圖／資料照／翻攝自利菁臉書）

學歷風波後，利菁曾阿莎力表示「如果同學有需要，一定會幫忙！」，高雄觀光局隨後也邀請利菁擔任9月觀光大使，現在確認，利菁將在9月10日當天南下跟韓國瑜合體，除了老同學碰面敘舊，另外也會請利菁幫忙推薦高雄十大伴手禮、並品嚐在地美食，當天也會順遊高雄具代表性的景點，為港都行銷觀光。

而這次「購物天后」的代言費用也曝光，就是高鐵左營到台北商務艙的來回票價4880元，其他代言費用一毛都不收，用實際行動力挺老同學！