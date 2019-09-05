30年後香蕉「每公頃銳減9800公斤」　疾病、氣候害慘中南美蕉農

實習記者曾筠淇／綜合報導

香蕉是亞洲、非洲和拉丁美洲的主食或重要食物，每年種植約1.37億噸，雖然截至目前，氣候變化有助於香蕉供應商，但氣溫若持續上升，年產量恐怕會嚴重下滑，而首當其衝的就是拉丁美洲。不只如此，香蕉還受到「巴拿馬疾病」（Panama Disease ）的威脅，若疾病繼續蔓延，產量也會有大幅度影響。

據今日印度、國家地理頻道等外媒報導，英國艾希特大學（The University of Exeter）的研究人員Dan Bebber指出，自1961年以來，香蕉因為氣候變化而有更好的生長條件，已有27個國家的平均產量增加。然而，《新科學人》、《自然氣候變化》則提到，氣溫的增加若超出預期，到了2050年時，將會從每公頃10至40噸的產量（約1萬至4萬公斤），降至0.19至0.59噸（約193至600公斤）。

Bebber還補充，「我們的一些大供應商受到嚴重威脅，特別在拉丁美洲最明顯」，其中包括印度和哥倫比亞也是受害國家，每年的總產量都在下降。事實上，綜合溫度和降雨，種植香蕉最理想的溫度約為26.7度，不過仍以各個國家、地區有所差異。

▲香蕉受到氣候、疾病影響，產量不如以往。（圖／記者洪正達攝）

香蕉在高收入的國家中很便宜，因此生產者很容易受到產量變化的影響，Bebber表示，「對於農民來說，即使是很小的損失也是問題」，且估計有4億人將香蕉當作主食，所以對糧食安全也有影響。

此外，「巴拿馬疾病」也對香蕉有直接性的威脅，它原先是在1990年代初出現在亞洲，而後在2013年時，竟在約旦被發現，現在還傳播到非洲和中東地區。「巴拿馬疾病」會先感染香蕉樹的根部，然後再向上蔓延，被感染的樹最終會因為內部被悶住而死亡，而且還會感染到其他樹。

哥倫比亞的官員為了阻止疾病蔓延，還用黑色塑膠蓋住土壤，並消毒往返的車輛，甚至還安排軍隊和警察守住香蕉農場，防止小偷的鞋子和衣服會散播疾病。

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