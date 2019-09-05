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多利安重創巴哈馬！史上最強颶風釀20死　唯一機場被「撕成碎片」

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▲▼多利安颶風,巴哈馬。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿巴科群島幾乎被淹沒。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

颶風多利安（Dorian）1日登陸巴哈馬的阿巴科群島（Abaco Island），成為有史以來登錄該國為強的風暴。多利安在巴哈馬上空滯留兩天，夾帶的狂風豪雨淹沒街道、民房，造成至少20人喪生，就連大巴哈馬島（Grand Bahama）上唯一的機場都被「撕碎」，圍牆被吹垮、航廈天花板掉落，4日才重新開放，也對需要緊急醫療與物資的災民帶來衝擊性影響。

▲▼多利安颶風,巴哈馬。（圖／達志影像／美聯社）

▲房舍遭吹毀。（圖／達志影像／美聯社）

目前多利安已由5級颶風減弱為3級，並往美國東南海岸前進。巴哈馬衛生部長桑茲（Duane Sands）表示．多利安除了造成道路、建築損壞外，更造成阿巴科群島17人死亡、大巴哈馬群島3人死亡，預計死亡人數還會上升。CNN記者指出，就連大巴哈馬島上唯一的自由港機場（Freeport airport）都被「撕成碎片」，所有圍牆都被吹垮，航廈的天花板也都塌下來，跑道成了一片廢墟，直到4日才重新開放，不過已對需要緊急醫療跟物資的災民造成影響。

▲▼多利安颶風,巴哈馬。（圖／達志影像／美聯社）

▲大巴哈馬島唯一對外機場。（圖／達志影像／美聯社）

聯合國已緊急和巴哈馬總理米尼斯（Hubert Minnis）聯繫，並指出阿巴科群島跟大巴哈馬群島合計共有7萬人急需救援，尤其缺乏避難處、安全飲用水、糧食與藥物，美國海岸防衛隊與英國皇家海軍也出動直升機協助。米尼斯表示，救援是目前的首要任務，且估計會有更多死傷。

從曝光的災區照片可以看到，阿巴科群島的街道幾乎被水覆蓋，路面全是倒塌的房舍、樹木，甚至還有不少船隻跟貨櫃散落在各處。由於道路被水阻塞，地面泥濘不堪，就連傷者想自行前往醫院都沒辦法，許多居民只能自力救濟，組隊騎著水上摩托車，深入災區救援。

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