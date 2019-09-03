颶風多利安襲巴哈馬奪5命　她不捨收留97隻流浪犬「眾狗塞爆臥室大小便」

▲切拉菲利普斯收留97隻流浪犬，所有狗狗擠在家中。（圖／翻攝自Facebook／Chella Phillips）

記者林瑩真／綜合外電報導

颶風多利安雖已降至4級颶風，但已在巴哈馬釀5死、佛州釀1死，接下來將北上橫掃美國東部。在如此天氣之中，一名女子為了保護這些流浪街頭的狗狗，將拿騷市（Nassau）所有狗狗都帶回家照顧，一共保護了97隻流浪犬。

綜合外媒報導，切拉菲利普斯（Chella Phillips）成立臉書粉絲專頁「The Voiceless Dogs of Nassau, Bahamas」為巴哈馬拿騷市的流浪狗發聲。而日前巴哈馬遭遇颶風多利安侵襲，為了保護市中的流浪狗，切拉菲利普斯決定將所有狗都帶回家。

「有97隻狗在我的房子內，其中79隻待在我的主臥室，從昨晚開始瘋狂大小便，不過牠們還算尊重，沒有一隻跳上我的床。」切拉菲利普斯在臉書分享了流浪狗們的最新情況，另外感謝一些熱心民眾提供了箱子、捐款等。

切拉菲利普斯說，巴哈馬並不像其他地區一樣容易受打擊，但颶風多利安離開後，可能有很多地區需要很長時間才能恢復，各地都會有大量無家可歸的狗，「我為此心碎」，希望有人可以向流浪犬伸出援手。

報導指出，切拉菲利普斯在臉書分享流浪狗動態時，恰好也是她幫助流浪狗的四週年，至今她已經照顧了將近1000隻的流浪狗，也獲得部分幫助。目前，該PO文已經獲得4.2萬次分享以及6.1萬的讚。