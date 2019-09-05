「你這娘娘腔、氯洗雞」！英首相強生暴走　國會痛譙反對黨黨魁

▲英國首相強生在下議院發言。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

英國國會下議院通過動議，將推動立法禁止無協議脫歐，讓英國首相強生（Boris Johnson）相當難堪。強生4日出席就任後首次「首相答問」時，怒罵反對派領袖柯賓（Jeremy Corbyn）是「氯洗雞」、「娘娘腔」。

在保守黨21位議員倒戈的情況下，英國下議院反對派議員成功取得4日議事決定權，將推動法案阻擋「自動無協議脫歐」。一旦法案通過，英國政府必須在10月19日前與歐盟達成新脫歐協議，或者爭取國會同意無協議脫歐，否則強生就得向歐盟請求延後脫歐時間。

依照英國憲政慣例，首相每周三都會赴國會出席「首相答問」。他4日藉此機會與反對派陣營言辭交鋒，指責工黨黨魁柯賓對於脫歐猶豫不決的政策態度，甚至以「這裡只有一隻氯洗雞（chlorinated chicken），就坐在那邊長椅上」嘲弄柯賓。

另外，工黨原先尋求提前選舉，但如今憂心選舉被當成強生政府無協議脫歐的手段，因此表態不會支持。對此，強生則怒斥柯賓，「就選舉阿，你這個娘娘腔（great big girl’s blouse）。」

氯洗雞指得是用二氧化濾等漂洗劑清洗過的雞肉，為美國雞肉常用的殺菌手段。強生之所以用「氯水雞」一詞嘲弄柯賓，指得應該是柯賓過去曾就英美貿易協議一事批評過英國政府，因為美國希望將經氯洗處理的雞肉銷往英國，引發不小爭議。

至於「girl’s blouse」一詞，原意為女用上衣，用於形容男性則帶有性別歧視意味，類似「娘娘腔」或「懦夫」之意。

英國反對黨和執政黨4日在國會交鋒後，下議院首輪表決以329票對300票結果通過阻止無協議脫歐的立法，進入下一階段程序。若該法案順利過關，強生預料將提出提前大選動議，但由於工黨並不支持提前大選，加上保守黨有多名重量級議員倒戈，是否能取得3分之2議席同意門檻仍屬未知。

▼英國反對黨領袖、工黨黨魁柯賓。（圖／路透）

