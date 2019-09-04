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歐盟視英國脫歐為「重大災難」　將動用200億天災基金

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▲▼英國脫歐讓歐盟崩潰了。（圖／達志）

▲歐盟認為英國脫歐是重大災難，申請約台幣206億的緊急天災款項。（圖／達志）

實習記者崔子柔／綜合報導

歐盟執委會（European Commission）將英國脫歐視為「重大災難」， 4日提案申請2002年成立的團結基金，提出近6億歐元（約新台幣206億元）的緊急天災款項。這筆錢原本用在幫助成員國處理淹水、暴風雨、火山爆發、森林大火等天災相關事宜。而申請文件指出，英國脫歐是可能造成「重大災難」的「單一事件」，所以符合團結基金原則。

據英國《衛報》報導，歐盟也將動用「全球調整基金（globalisation adjustment fund）」來幫助工廠破產導致失業的勞工。而27個成員國必須在10月底前審核是否通過這些經費。

英國若在10月31日無協議脫歐，將造成愛爾蘭在明年底之前減少3.4萬個工作，中長期來說，預計會減少10萬個工作，而歐盟已承諾愛爾蘭政府將收到額外款項。此外，比利時、荷蘭、德國、丹麥、西班牙同樣將面臨嚴重挑戰，這些國家因部分經濟貿易依賴英國，因此脫歐將帶來重大影響。

奧地利外交部長沙倫伯格（Alexander Schallenberg）表示，「我們願意與英國溝通，但英國必須告訴歐盟他們的要求。只有強生知道該怎麼做，只說要去除愛爾蘭邊境保障措施是不夠的」。

英國首相強生堅持要歐盟移除愛爾蘭邊境保障措施，但沒有提出能避免愛爾蘭與北愛之間出現「硬邊界」的替代方案，另外拒絕支付390億英鎊（約1.5兆台幣）的脫歐費用。

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