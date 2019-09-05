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白天念經晚上開演唱會！日本爆紅佛系男子「藥師寺寬邦」Live版般若心經讓耳朵得道

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在日本討論度非常高的僧侶系音樂人「藥師寺寬邦」以一段僧侶裝扮模樣開演唱會的影片在網路上爆紅，父親便是住持的他，從小便喜歡R&B音樂，不僅曾組過樂團「kissaquo」還曾發行專輯。之前他還翻唱過星野源《月薪嬌妻》主題曲〈戀〉，溫暖的嗓音讓人印象深刻。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

繼承家業入寺修行的他，即使白天的身分是擔任日本愛媛縣海禪寺的副住持，但他也沒有因此放棄音樂之路，依舊充分展現能唱又能創作的才華，為宗教音樂開闢了全新的可能性，先前發行的專輯《般若心經》中，結合音樂與宗教，用流行、民謠的方式詮釋各式編曲的心經，讓聽完的人都驚呼，原來佛經也可以這麼好聽。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

擺脫佛經心經的總是在莊嚴的寺院中出現的印象，藥師寺寬邦帶著吉他與完整的樂團，搭配專業的舞台燈光、音響，讓宣揚佛法的音樂現場演出，躍身Live House現場的「藥師寺寬邦」，也將在今年進行亞洲巡迴「和-hé」巡演，首站9月6日降臨台北華山Legacy，繼去年來台，破千位歌迷聚集現場聽佛經度身心，今年藥師寺寬邦將帶來全新專輯概念，再次打造「法喜充滿，佛系著迷」的佛性音樂空間，如果最近覺得有點煩躁想要消業障的朋友，趕快去搶票吧！

※文字：Chara Yu | 編輯：Chara Yu |

 （完整文章請看VOGUEme.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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