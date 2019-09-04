台水六區雙喜臨門　處長李丁來、副處長黃義誠雙雙榮升

▲台水六區處舉行處長交接典禮，由總經理胡南澤（中）監交，新任處長林國清（右） 接任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台水六區處雙喜臨門，李丁來處長榮升總管理處總工程師，新任處長由總管理處副總工程師林國清接任，副處長黃義誠亦同步高升總管理處副總工程師，9月4日由台水總經理胡南澤主持交接典禮，現場嘉賓雲集熱鬧非凡，也充滿依依不捨離情。

副處長兼發言人黃義誠高升總管理處副總工程師，新任副處長將由十區副處長李文峯接任，到任後也將兼任台水六區處發言人一職。

▲台水六區處李丁來處長高升總管理處總工程師。

台水六區處指出，李丁來處長為國立交通大學環境工程博士，國家文官學院高階文官培訓方案103MDT班結業，曾擔任台水總管理處供水處處長及漏水防治處處長，於水公司服務31年，2002年7月獲選經濟部暨所屬機構優秀人員，2004年6月獲選行政院模範公務人員，學經歷豐富。

自2016年10月到任後，陸續推動0206地震自來水設施復建工程、曾文淨水場改善、台20乙線南化2000公厘送水幹管汰換、自強路1500公厘推進管線修復、佳里區176線菜寮橋1200公厘及東區林森路900公厘幹管汰換，更新約250公里老舊管線等多項重大工程，積極增設水壓監測站約800處，以利調配供水，確保供水穩定。

積極配合市府路平政策，引進快速調升降人手孔蓋（NSC）工法，節省鉅額路修費，推動於南區喜樹社區試辦引進日本NS型耐震接頭工法，也率先試辦日本「時間積分式漏水探測器」，於抄表時兼顧漏水檢測，更戮力持續推動無自來水延管案、降低漏水率暨管線汰換、引進抽泥新技術提升南化水庫清淤成效、與工研院合作試辦「淨水場混凝操作智能化研究」等，提升大台南地區供水普及率，降低漏水率、水庫永續經營及降低混凝加藥成本等。

此外，台水六區「106年經濟部給水動員演習」，榮獲經濟部評等為演訓績優單位，以及主辦具國際水準的「第10屆台美日自來水設施耐震對策研討會」，深獲好評。平時與市府各單位、各級民代、區里長、各類媒體及水電公會等單位密切合作，維持良好互動，迅速回應民眾陳情案件，為民眾用水品質把關，獲得各界肯定。

▲台水六區處新任處長林國清。

新任處長林國清同樣具有博士學位，為國立交通大學土木工程博士，曾擔任台水總管理處工務處副處長、中區工程處副處長、副總工程師等要職。林國清處長表示，非常感謝李總工程師在六區處推動各項重要工作，帶領團隊繳出一張亮眼的成績單。未來仍持續配合推動尚未完成的重大工程，例如南化複線工程、山上淨水場擴建及工業專管、南科先進製程供水、南水北送等案，力求供水穩定以及提升供水品質，做好為民服務的工作。