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全臺唯一！臺北馬拉松通過IAAF銅標籤認證　晉升世界級城市馬拉松

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全台唯一！台北馬拉松通過IAAF銅標籤認證　晉升世界級城市馬拉松（圖／公關提供）

▲獲得國際田徑總會（IAAF）銅標籤認證的「2019臺北馬拉松」，今(4日)於宣告記者會上宣告開放報名，賽事將於12月15日於臺北市政府廣場前盛大開跑。(圖／中華民國路跑協會提供)

生活中心／臺北報導

這幾年有許多大大小小的路跑活動在各地舉辦，但要說起臺灣歷史最悠久的路跑賽事，就是從1986年開始舉辦至今的臺北馬拉松，每年總吸引上萬人一起共襄盛舉，是跑者們必定朝聖的一場重要賽事。今年臺北馬拉松不僅即將邁入第23屆，更具有特別意義的是，獲得了國際田徑總會（IAAF）的銅標認證，正式晉升為「世界級的城市馬拉松」，也是全臺唯一獲得市區型銅標認證馬拉松賽事。

全台唯一！台北馬拉松通過IAAF銅標籤認證　晉升世界級城市馬拉松（圖／公關提供）

▲中華民國路跑協會秘書長陳華恒，於今天（4日)2019臺北馬拉松宣告記者會中發表許多賽事看點，希望從1986年起開辦的臺北馬拉松，1年比1年更盛大。（圖／中華民國路跑協會提供）

為了號召全民跑起來，並吸引世界各地馬拉松好手聚焦臺灣，每年不斷追求突破的臺北馬拉松，即將於12月15日上午6時30分在市府前廣場盛大開跑之外，今年首度以「銅標籤賽事」身分亮相，是臺灣唯一通過認證的市區馬拉松，選手們可藉此取得更多世界排名積分，因此這次特別優化賽道，減少幅度較大以及難度較高的彎道數量，提升參賽過程舒適度，讓每一位跑者能再創個人最佳紀錄。而在跑者們挑戰自己的同時，臺北馬拉松也在挑戰創新，下一步將以通過IAAF金標籤認證為目標，持續締造輝煌歷史，成為跑者的驕傲。

全台唯一！台北馬拉松通過IAAF銅標籤認證　晉升世界級城市馬拉松（圖／公關提供）

▲以臺灣首屈一指的臺北馬拉松作為指標，中華民國田徑協會理事長葉政彥在今天(4日)宣告記者會中喊話，期待未來臺灣能辦像臺北馬拉松如此具規模的賽事，讓更多國際菁英來臺參加，用雙腳踏遍臺灣各城市。(圖／中華民國路跑協會提供)

不只是賽事升級，2019臺北馬拉松的周邊服務再進化，特別結合科技應用，今年首次設立官方粉絲團，能夠及時解決有關賽事的任何疑問，其次是推出專屬APP，透過智慧型手機，不論身在何處，隨時隨地都能掌握最新賽事資訊；此外，為了響應環保理念，主辦單位將為所有跑者準備可掛式環保矽膠水杯，提供跑者比賽時使用，在比賽之餘還能為地球的環境保護貢獻一份力量。

全台唯一！台北馬拉松通過IAAF銅標籤認證　晉升世界級城市馬拉松（圖／公關提供）

▲即將邁入第23屆的臺北馬拉松，代表臺北市政府體育局出席今天(4日)宣告記者會的局長李再立，相約全臺民眾於12月中一同齊聚北市府前廣場，為國內最具指標性的臺北馬拉松熱情開跑。(圖／中華民國路跑協會提供)

2019臺北馬拉松開放登記報名時間為即日起至9月30日17時，凡報名成功者，賽事當天即可獲得專屬戰帽，參加全馬組跑者，完賽後還會送上專屬限定版完賽風衣，除了獨享好康，另有一系列相關活動歡迎大家踴躍參加，包括釋出免費訓練課程以及運動防護講座名額，讓跑者在賽前做好萬全準備；以「臺北馬拉松」為主題舉辦宣傳影片競賽，最高獎金上看萬元，賽事當天也將設有動態即時加油看板，跑者能透過大螢幕看到為自己加油的標語畫面，完賽後能免費獲得自己在參賽過程中的專屬跑姿照片，記錄下賽事精彩的每一刻。

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