爽買DR.WU美到出水3大攻略！優惠多到董仔、關關計算機按到錯亂

▲爽買DR.WU美到出水3大攻略！（影／ETtoday）

▲DR.WU在康是美醫美檔期誠意十足，優惠多到竟讓網紅董仔、關關算到錯亂。（圖／翻攝自ETtoday星光雲，下同）

消費中心／綜合報導

購物最愛精打細算的網紅「關關」（關韶文）前陣子用過DR.WU保養系列立刻被圈粉，最近又約了人氣網紅「董仔」一起報好康，直接精算分析DR.WU在康是美醫美檔期的超值優惠與網友分享，還超貼心按照3種預算分別推薦DR.WU明星商品怎麼挑，讓大家趁開學季好好保養一下，帶著一臉飄仙氣的好膚質迎接新學期新開始；同時為肌膚保濕補好補滿，從容應對即將來臨的秋冬換季肌困擾。

▲董仔與關關試算湊滿最高上限4500再送1500元現金折價券，平均下來每罐只要500多元。

原本就是DR.WU重度使用者的人注意！董仔推薦必入手原價破萬的重磅組合「經典玻尿酸保濕重量組」，不僅直接下殺38折只要4千多，還加碼送溫和卸妝乳，這時再搭配個買一送一的「全日保濕防曬乳」防曬係數SPF50/PA+++清爽不黏膩、不泛白也不脫屑適合作為妝前隔離，輕鬆抵禦上班、運動等出門時的艷陽，順便湊齊滿4500元再拿1500元的現金折價券，直接再把兩罐超人氣18%杏仁酸亮白煥膚精華 30ml 帶回家，薄擦就能淡化痘疤、在家完成全套煥膚，皮膚好到不要不要的！

▲超人氣18%杏仁酸亮白煥膚精華買一送一，用現金折價券帶回家大方用不心疼。

如果你是預算不高的小資族，更要懂得「保濕為保養之母」的概念，透過基礎保養就要讓肌膚美到出水，因此董仔推薦直接挑選DR.WU大人氣的爆款「玻尿酸保濕精華液重量版101ml」清透好吸收的質地，擦上瞬間宛如餵肌膚喝飽水，而且一樣也有送溫和卸妝乳，還可以湊到滿2500拿500的現金折價券，順便把大人氣的DR.WU玻尿酸保濕微導面膜（$599元，買一送一）帶回家加強潤澤。

▲沒接觸過DR.WU的初心者，趁檔期入手經典商品再用折價券換購旅行組，一次體驗多款明星商品很划算。

至於還沒接觸過DR.WU的醫美保養初心者們，關關最推薦暑假結束曬太黑，想找回自己光感美肌的人，趁優惠檔期入手買一送一的「DR.WU潤透光美白精華乳」，剛好買滿1200元即可獲得150的現金折價券，還能用150元針對自己保養需求入手小ml數旅行組，體驗醫美保養的溫和魅力，感受過肌膚水嫩柔亮的狀態，相信你就再也回不去啦！

▲超逆齡抗皺安瓶拉提臉部線條，還能穩定膚況，Keep膚質完美狀態。

此外，董仔也加碼推薦重視肌膚年輕質感、想拉提臉部線條的女性，把握這次機會入手3件66折「超逆齡多肽抗皺安瓶」，只要在化妝水後、精華液前每次使用一小瓶，清爽好吸收，搭配簡易按摩輕輕拉提，就能將臉部線條Keep在最美的位置，而且偷偷分享一個小秘密，女生在生理期後七天使用，還能穩定膚況、加速肌膚修復，實在太心機（立馬筆記）。

▲把握檔期的超值優惠，感受醫美級保養修護力。

看完這波DR.WU推出康是美醫美檔(8/28~10/1)活動，眾多DR.WU明星商品買一送一，而且買任一玻尿酸保濕重量版商品，就送溫和潔淨卸妝乳，以及眾多爆款組合限量59折起，還有口碑熱推超逆齡抗皺安瓶驚喜價三件66折，同時可享滿額現金折價最高1500元優惠，是不是覺得DR.WU何止誠意十足，根本是優惠開外掛！相信不論男女、不分年齡、膚況都能一次購足所需的保養品，感受醫美級保養的修護神力，擊退肌膚問題實現無瑕美肌。