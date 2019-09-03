炸彈卡車「轟天引爆」毀阿富汗首都！至少16死119傷　塔利班宣稱犯案

▲炸彈攻擊事件造成至少16人死亡。（圖／路透）

記者曾羿翔／綜合報導



就在美國與阿富汗民兵「塔利班」組織敲定和平協議之時，塔利班又發動炸彈攻擊。阿富汗內政部表示，喀布爾2日晚間發生汽車炸彈攻擊事件，至少有16死119人傷。據了解，爆炸地點在喀布爾第9區，當時有1輛滿載炸藥的卡車引爆，當地建築慘遭毀損，死傷者則大部分為平民。

綜合外媒報導，針對該起炸彈攻擊事件，塔利班已宣稱犯案。爆炸地點喀布爾的一個民宅區，該區剛好就鄰近外國企業雲集的「綠村」（Green Village）。阿富汗內政部發言人拉希米（Nasrat Rahimi）指出，裝有炸藥的卡車當時就停在有許多援助機構、國際組織的「綠村」牆邊。

▲一名死者遺體從事發處被移出。（圖／路透）

拉希米還說，除了有至少16人喪生外，還有119人受傷，搜救工作一直持續到深夜。事實上，該起爆炸案的初步報告為5死50人傷，不過死傷人數持續攀升。

美國特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）現正與喀布爾就「和平協議」進行討論，目標是以美撤軍阿富汗，換取塔利班的安全保證。不過哈里札德日前曾表示，該協議在減少境內的暴力衝突，但非正式的停火協議。

「綠村」已多次成為炸彈攻擊目標，有大批居民憤怒地聚集在綠村外，燃燒輪胎抗議。這些居民表示，這不是他們第一次因為外企而受苦，希望這些外企能夠離開。