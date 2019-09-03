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與里長有約　佳里警分局長遍訪轄區里長強化警政

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▲台南市佳里警分局首位女分局長斯儀仙，率領副分局長、各組組長及偵查隊隊長，一一拜訪轄內46個里長，推動社區警政。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市佳里警分局首位女分局長斯儀仙，率領副分局長、各組組長及偵查隊隊長，一一拜訪轄內46個里長，推動社區警政。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市佳里警分局首位女分局長斯儀仙，履新後即馬不停蹄的投入治安、交通及為民服務工作的推展，為了盡速瞭解轄區狀況，接續拜訪地方民意代表及重要仕紳，轄內46個里長亦一一拜訪，期能在最短時間內，瞭解里民最實際的需求，進而強化警政作為，建構警察與社區密切的合作關係。

▲台南市佳里警分局首位女分局長斯儀仙，率領副分局長、各組組長及偵查隊隊長，一一拜訪轄內46個里長，推動社區警政。（圖／記者林悅翻攝，下同）

斯儀仙分局長表示，佳里分局轄管佳里、西港及七股等3個行政區共計46個里，里長與警察同為最基層的公務執行者，而里長對於轄區熟悉的深度、廣度等，更甚於基層派出所，許多警政工作如能透過里長的支持與協助，更能事半功倍，舉凡提供犯罪疑點，反映違法、違規案件，協助社區防災及急難救助，通報及防範家庭暴力或兒童少年虐待事件等，里長都是扮演著地方守護神的重要角色。

斯儀仙分局長特別率領副分局長、各組組長及偵查隊隊長參與，希望透過直接的互動，聽到里長最真實的建言，瞭解問題癥結所在以期對症下藥，強化警政作為，並期許警察同仁落實警察使命，全心全力投入轄區治安維護工作，不論服務社區或受理案件，都應本著同理心來關懷、查處，以提升警察優良形象。

▲台南市佳里警分局首位女分局長斯儀仙，率領副分局長、各組組長及偵查隊隊長，一一拜訪轄內46個里長，推動社區警政。（圖／記者林悅翻攝，下同）

大多數里長對於警察局為防止交通事故，自8月1日起所執行「取締違反號誌管制專案」，強力取締闖紅燈等違規勤務，均表讚同，認對防制交通事故發生會很有成效。七股區三股里黃里長除建議對易肇事路段裝設爆閃燈外，更主動聯絡里內熱心公益公司，捐贈30組爆閃燈，至為難得。

交通組周組長表示，一定會裝設在較易發生交通事故處所；偵查隊尤隊長亦藉此拜訪機會，向里長宣導「反毒、反詐騙及反賄選」，里長們極為肯定佳警工作的辛勞，表示將全力配合政府政策。

▲台南市佳里警分局首位女分局長斯儀仙，率領副分局長、各組組長及偵查隊隊長，一一拜訪轄內46個里長，推動社區警政。（圖／記者林悅翻攝，下同）

子龍里謝里長、港東里方郭里長、檨林里謝里長、七股里黃里長……等多名里長均表示，斯儀仙分局長親自拜訪里長，重視里民心聲，串起里民與分局溝通橋樑，能讓里民更樂於協助治安及交通安全的維護，共同為建立「樂利宜居」的城市而努力。

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