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華聞快遞／珠江西岸「先進裝備製造業」迅猛崛起　撬動高品質發展

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▲▼華聞。（圖／翻攝自《中新網》）

▲珠江西岸先進裝備製造業迅猛崛起。（圖／翻攝自《中新網》）

《廣東》：珠江西岸「先進裝備製造業」迅猛崛起　撬動高品質發展

珠江西岸八市（佛山、珠海、韶關、中山、江門、陽江、肇慶、雲浮）近年來先進裝備製造業迅速崛起，壯大了實體經濟新動能，已成為撬動製造業轉型升級與高品質發展的重要著力點。（中新網）

《貴州》：貴州銅仁將舉行聚焦5G•2019智慧終端機產業創新發展對接會

2019貴州內陸開放型經濟試驗區投資貿易洽談會將於9月7日至10日在貴陽舉行，期間將舉辦「聚焦5G•2019智慧終端機產業創新發展對接會」。大會旨在立足當前銅仁市智慧終端機產業發展現狀和產業鏈壯大所面臨的困難和問題，把脈問診、建言獻策，積極推進智慧終端機產業創新發展。（中新網）

《江蘇》：江蘇數位經濟規模破3兆人民幣

2019江蘇互聯網大會3日南京舉辦，正式發佈數位經濟「成績單」。據統計，江蘇省數位經濟規模已突破3兆人民幣，居大陸第二，占GDP比重超過40%。（中新社）

《山東》：800多位中外嘉賓確定參加青年企業家創新發展國際峰會

「青年企業家創新發展國際峰會2019」將於9月8日至10日在山東濟南舉行。目前，800多位中外嘉賓已確定參會。珠海格力電器股份有限公司董事長、總裁董明珠，360公司創始人、董事長兼CEO周鴻禕等企業家確認作主旨演講。（中新網）

▲▼華聞。（圖／翻攝自《中新網》）

▲貴州銅仁將舉行聚焦5G•2019智慧終端機產業創新發展對接會。（圖／翻攝自《中新網》）

《福建》：福州衝刺「萬億俱樂部」

福建省福州市今年上半年初步核算實現地區生產總值3528.53億元人民幣，年增率增長8.5%，比福建全省高0.4個百分點。福建省委副書記、福州市委書記王寧日前談及福州發展目標時指出，用2到3年時間，讓福州GDP突破萬億，躋身「萬億俱樂部」。（中新社）

《山東》：自貿區煙臺市片區政務服務中心啟動運行

中國（山東）自由貿易試驗區煙臺市片區政務服務中心2日正式啟動運行。煙臺市碩普海洋科技有限公司成為自貿區落地後第一家註冊登記企業。（經濟日報）

《河北》：石家莊橋西區掘金樓宇經濟 突出產業化專業化

橋西區近年來按照全市加快構建「4＋4」現代產業佈局的戰略決策部署，大力發展樓宇經濟，提升現代服務業檔次，推動經濟轉型的重要手段，全力打造「立起來」的產業聚集區。（河北新聞網）

《廣東》：2019廣東旅博會推出10萬個優惠名額

2019廣東國際旅遊產業博覽會近日廣州舉辦。博覽會期間現場銷售當季及2020年預售的熱門旅遊產品，推出優惠名額達10萬個，惠民讓利幅度達1億元人民幣。（中新網）

▼800余位中外嘉賓確定參加青年企業家創新發展國際峰會。（圖／翻攝自《中新網》）

▲▼華聞。（圖／翻攝自《中新網》）

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