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黃姓老翁離家失聯　善警搜山2天在「鬼仔潭」尋獲送醫

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▲台南市警善化分局動員搜山，終於尋獲高市黃姓老翁，並將其送醫，幸未釀憾事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警善化分局動員搜山，終於尋獲高市黃姓老翁，並將其送醫，幸未釀憾事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高市一名84歲黃姓老翁8月31日離家後失聯，家屬向高市警方報案請求協尋，台南市善化分局警方接獲通報，發現黃翁手機發話位置在大內二重溪，立即動員搜尋，9月2日下午終於在俗稱「鬼仔潭」的地方發現老翁，該處非常偏僻人煙罕至，黃翁為何會到該處，老翁說不出來，警方將老翁送醫，並通知家屬照顧。

▲台南市警善化分局動員搜山，終於尋獲高市黃姓老翁，並將其送醫，幸未釀憾事。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警善化分局動員搜山，終於尋獲高市黃姓老翁，並將其送醫，幸未釀憾事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，黃姓民眾於8月31日晚上９時52分許，向高雄市警仁武分局大社分駐所報案，其父（84歲）於31日上午10時30分，自高雄市大社區騎乘機車，前往高雄市前金區探視女兒後，欲返回住處途中，卻打電話向其女兒表示他在不詳山區迷路，且摔倒受傷，隨即失聯，報案人擔心父親恐有不測，報請警方緊急協尋。

▲台南市警善化分局動員搜山，終於尋獲高市黃姓老翁，並將其送醫，幸未釀憾事。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警善化分局動員搜山，終於尋獲高市黃姓老翁，並將其送醫，幸未釀憾事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警善化分局於9月1日晚上10時接獲110通報協尋，發現黃姓老翁最後發話位置在台南市大內區二溪里大內二重溪二重溪154-6號附近基地臺，立即動員善化、茄拔、新市、潭頂、港口所等警力，任務編組共計12人，劃分責任區域1組2人在山區展開地毯式搜尋，直至深夜搜尋仍未見其老翁。

▲台南市警善化分局動員搜山，終於尋獲高市黃姓老翁，並將其送醫，幸未釀憾事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方9月2日擴大搜尋範圍，終於2日下午3時10分，在大內區曾文溪畔，俗稱「鬼仔潭」的地方，發現一部重機車橫倒路中，員警下車查看，發現老翁摔落在前方斜坡處動彈不得，當時老翁全身衣服濕透、身體虛弱、意識模糊，且四肢多處擦傷，立即聯絡消防救護車到場，將其送往柳營奇美醫院就醫，並通知家屬至醫院照顧。

▲台南市警善化分局動員搜山，終於尋獲高市黃姓老翁，並將其送醫，幸未釀憾事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方表示，發現老翁的地點相當偏僻，平常幾乎不會有人經過，黃姓老翁對他為何會騎車到該處也說不出所以然。老翁被尋獲後，一直說肚子很餓、口渴想喝水，還說他已在外面4、5天了；黃姓老翁自8月31日下午３時離家後失聯，至9月2日下午3時尋獲時近50小時，期間倒臥山區，未進食、喝水，幸及時獲救，未釀憾事。

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