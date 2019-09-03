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韓國瑜轟「換瑜」腦袋進水　柯文哲酸：國民黨常常腦袋進水啊！

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▲▼柯文哲出席台北市108年秋祭忠烈陣〈公〉亡將士典禮。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲出席台北市108年秋祭忠烈陣〈公〉亡將士典禮。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜近來聲勢下滑，黨內換瑜聲浪不斷，甚至還傳出國民黨主席吳敦義派前陸委會主委張顯耀到國台辦密會報告，密謀換瑜行動，韓國瑜則是強調，若這件事是真的，「那就是國民黨黨部腦袋進水了」，對此，台北市長柯文哲3日酸說，「國民黨常常腦袋進水啊！」

柯文哲在軍人節出席台北市秋祭忠烈陣〈公〉亡將士典禮，他說，一年有兩季國殤，他自己有時間就會來，軍人還是國家的命脈，是個很特殊的團體，最重要還是要給軍人應有的尊敬，因為這個很特別的職業啦。

談到是否跟鴻海創辦人郭台銘在軍人節一南一北出席活動，意味分進合擊？柯文哲說，「唉喲，常常你們在替我寫計畫，我都搞不清楚，這個本來就沒有什麼9/3軍人節要怎樣」。

▲▼柯文哲出席台北市108年秋祭忠烈陣〈公〉亡將士典禮。（圖／記者黃克翔攝）

對於韓國瑜轟「換瑜」就是國民黨腦袋進水，柯回稱，「國民黨常常腦袋進水啊」；至於還會再進水嗎？柯說，「誰曉得，老實講，兩黨初選都覺得，現在沒辦法去換什麼了啦，如果事過境遷，還是要做個檢討」因為這種全民調，而且台灣在兩極對立，變成常常是對方陣營進來灌水，所以得票數就太誇張。

柯文哲表示，「我常常開玩笑說韓國瑜是民進黨提名的，就是說那很明顯是大量灌水造成的」，當然這初選制度something wrong，有什麼地方不太對勁，只是現在都走到這裡，要檢討也來不及，也許這次過後，兩個主要政黨要對總統初選的這種方式還要再想一下，因為結果是很荒謬就對了。

▲▼柯文哲出席台北市108年秋祭忠烈陣〈公〉亡將士典禮 。（圖／記者黃克翔攝）

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