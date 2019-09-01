百貨、公園、巷內激情3次　新北男「野戰小女友」下場曝光

▲法官斥責江男對少女人格造成不良影響。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市一名江姓男子交往14歲小女友，竟在巷弄、公園和百貨公司樓梯內「野戰」。法官致電少女母親後，依對14歲以上未滿16歲女子猥褻、性交罪，處10月有期徒刑、緩刑3年。

判決指出， 2016年11月到2017年2月期間，江男在住家附近的巷子內，親少女嘴巴，隔著衣褲撫摸她的身體；他在某公園脫去她的內褲，以手指性交得逞；他也在某百貨樓梯間內，用手指性交。

新北地院法官認為，被告明知少女為14歲以上未滿16歲之人，對性行為智識及自主能力均未臻成熟，竟未克制己身情慾衝動對她猥褻、性交，造成她身心健全、人格發展不良影響，其行為確屬不當。

法官說，惟考量被告與少女當時為男女朋友關係，本於感情基礎與她發生上述行為，尚屬情有可原，未使用暴力、誘拐等方式，犯罪手段尚稱平和，且犯後坦承犯行。

法官指出，致電少女母親，對方表示被告現在未與女兒聯繫，她願意原諒被告，但希望被告別再聯絡女兒。法官依對14歲以上未滿16歲女子猥褻、性交罪，處10月有期徒刑、緩刑3年，緩刑期間得提供80小時義務勞務，以及接受6小時法治教育課程。