影／情侶叫車竟在後座交疊　被打斷嗆「弄死你」...駕駛一句話他沉默了

記者蔡儀潔／綜合報導

開網約車難免會遇上奧客，但河南鄭州一位女駕駛近日卻遇到一對情侶，直接無視她的感受，當場脫掉褲子「OOXX」，女駕駛隨即停車制止，稱「我車不是旅館」，結果男乘客竟怒嗆「我弄死你」，但下秒女駕駛的一句話讓他羞愧沉默。針對此事，網約車公司滴滴表示不知情。

▲ 涉事網約車。（圖／翻攝自沸點視頻）

近日一段「後座嘿咻」的影片在網路熱傳，畫面中可以看到，女駕駛打斷了乘客的愛愛，引發男子的不滿，雙方發生爭執。女駕駛稱，「我自己的車不允許這樣，不好意思」，但男子回嗆「你車裡又沒有規定兩口子不能親熱，關你啥事」，隨後要求將兩人送到目的地。

女駕駛倍感無奈的說，「你們兩個把衣服穿好、整理好，我可以把你們送到目的地」，但男子再度開炮，「你要是敢把我放在路邊，你看我不弄死你。我要的是坐車服務」，隨後面對女駕駛「你們不能在我車上做這種事」的話語，男乘客竟辯說「你管我們做什麼事情」，結果女駕駛下秒直接爆出「你褲子穿上了嗎」，讓男子瞬間氣勢大減。

此事引起網友熱議，「意思想體驗一下車震，還沒車唄？」、「車裡也沒規定不能做菜，你怎麼不帶爐子上車炒個菜吃吃呢」、「這倆人有毛病吧」、「直接送到公安局吧」。