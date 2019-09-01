百年來第一次　英國皇家空軍解除「鬚禁」提升包容性

▲英國皇家空軍以往是禁止留有鬍鬚的。（圖／翻攝自Facebook／Royal Air Force）

實習記者施怡妏／綜合報導

電影中常見大兵留著滿臉帥氣鬍鬚，在現實生活中也可以看到了。英國皇家空軍（Royal Air Force，RAF）成立101年來，將首次全面開放「鬚禁」，允許空軍人員留鬍鬚，提升種族宗教包容性，有助於招募更多高技術人才，新規定於9月1日起生效。

根據外媒報導，英國皇家空軍宣布最新規定，允許空軍留「整齊、整潔的鬍鬚」，之前由於歷史以及特殊原因，留鬍鬚是不被允許的，會使得攜帶防毒面具和其他呼吸器時，難以形成完全氣密。皇家空軍表示，「已經修正關於臉部毛髮的規定。這項決定將幫助空軍擴大募兵對象，使得種族、宗教包容性提升，並且增加軍隊召募高技術人才。」

皇家空軍雖然已經開始留上唇部份的鬍鬚，但並沒有全面開放留下巴部分的鬍鬚。這次解除「鬚禁」，將和海軍標準一致，而陸軍還尚未做決定，仍維持舊有的規定，僅准許留上唇部份。不過，目前陸海空三軍都允許因為宗教信仰而蓄鬚。

已經解除鬚禁的空軍，若是想要蓄鬚必須取得上級長官的同意，在留鬍子的期間也必須接受檢查。皇家發言人表示，為了要求軍人保持「高標準的外觀」，鬍鬚必須整齊且整潔，若是髒亂且參差不齊仍是不被允許的。

陸軍身份的哈利王子去年在婚禮上穿著陸軍軍服，臉上卻留著落腮鬍，是因為他在事前得到祖母伊麗莎白女王二世的允許。

在美國，許多軍人以宗教為由爭取留鬍子的權利，例如在2017年，錫克族士兵獲得蓄鬍的許可，但士兵霍斯金斯（John Hoskins）以信仰「飛天麵神教」為由，向長官爭取留鬍子以示虔誠，但這項要求立刻就遭到駁回，美國陸軍拒絕對此宗教放寬標準。

▼哈利王子在婚禮上穿著陸軍軍服，留著帥氣的落腮鬍。（圖／翻攝自Facebook／The Royal Family）