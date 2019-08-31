級綠建築　白河區庄內外角里聯合活動中心落成啟用

▲台南市白河區「庄內里外角里聯合活動中心」舉行落成啟用典禮，副市長王時思、市長夫人劉育菁老師、民政局長顏振標等人會共同見證這歡喜的一刻，（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市白河區「庄內里外角里聯合活動中心」，8月31日舉行落成啟用典禮，副市長王時思、市長夫人劉育菁老師、民政局長顏振標、多位民意代表、里長及社區發展協會共同見證這歡喜的一刻，王時思副市長表示 ，希望未來庄內外角里聯合活動中心能成為鄉親凝聚情感的聚集所，讓地方文化更豐富有活力。



王時思指出，歡迎所有鄉親來活動中心泡茶交流，上課、唱歌或跳舞，讓感情更好；此外，也感謝葉宜津委員以及議會的支持，有大家攜手合作，才有今日聯合活動中心的落成啟用。





白河區公所表示，庄內里外角里聯合活動中心是由顏夷伯建築師事務所監造，德庚營造有限公司承造，於2018年2月5日開工，同年12月25日竣工，終於在31日落成啟用；工程預算由內政部補助新台幣800萬元，市府編列1700萬，總計2500萬元，民政局為使活動中心功能臻於完備，更挹注補助款96萬2000元，採購活動中心設備。





活動中心為2層樓建築物，總樓地板面積832.91平方公尺，規劃為會議廳、辦公室及男女廁所等空間，並配合「台南市低碳城市自治條例」規定取得銀級綠建築標章以提倡環境保育之重要性，為具有生態、節能、健康、減碳之建築物，今日落成後，將可提供里民在地文化、教育、社福及集會等活動的空間，提升民眾生活品質，並增進里民感情。