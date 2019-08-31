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女人愛發豔照「頻率比男性多4倍」　背後原因…竟能崩解男人尊嚴！

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▲性愛,正妹,美女,性感。（圖／免費圖庫pixels）

▲研究顯示女性比男性更愛發送性感照。（圖／免費圖庫pixels）

記者陳亭伃／綜合報導

現代年輕人對於性觀念的開放遠遠超越老一輩，然而在傳統的框架中都認為女性對於「性態度」較為保守，無論是歐美或是亞洲都偏向「男主動、女被動」的形式，然而近日美國亞歷桑那大學的研究，卻顛覆這樣的想法，在1000名被研究者中，發現女性傳送自己的「裸露照」頻率，幾乎是男性的四倍。

綜合外媒報導，新世代的女力崛起，讓不少女性開始勇於做自己、表達自己的想法。不僅在生活、求學、社會生存上，連帶在性生活方面，也開始持開放態度。亞利桑那州立大學日前替1000名學生進行「約會研究」，研究中顯示18～24歲的女性，對於自己有興趣的對象，「主動」發送性感、甚至裸露照片的程度，幾乎是男性的4倍多，主要原因是因為希望可以得到「心上人注意」。

▲性感,啪啪（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女性在傳性感照的過程中，會增加自己「有能力」的感受。（圖／示意圖／Pixabay）

其中研究生摩根（Morgan Johnstonbaugh）希望這1000名研究者解釋為什麼會想要透過訊息發出自己的性感照，並且敘述是什麼樣的照片，最終得到的結果顯示，女受訪者認為這樣可以「試探」或是「吸引」到喜歡的人的目光與興趣。摩根也表示，在透過傳送性感照的過程中，是女性建立屬於自己空間來探索身體跟性慾的方式。

「當然這樣的方式很有可能會使得女性受到非禮的對待」但在雙方互動的過程中，失去與得到的東西往往無從預測。此外摩根也發現，女受訪者在傳送性感豔照的過程中，會感到自己被解放且「有能力」的。

2012年密西根大學也針對過3447名男女性進行研究，當時有一半的年輕人都是自願或是相互傳送「性感照」，然而內含的原因不見得是與「想發生性行為有關」反而和抑鬱、焦慮、較無自信有關聯。

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