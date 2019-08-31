嘉義槍擊對峙5小時落幕功臣是他！　一句話讓「民雄水蛙」繳械投降

▲嘉義槍擊案，歹徒投降。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

嘉義縣民雄鄉30日上午8時許傳出槍響，綽號「水蛙」的歹徒與警方對峙了近5小時之久，最後終於投降。整起事件能夠平安落幕，最大功臣就是人稱「賓士達仔」的嘉義地方人士陳盈達，水蛙因為陳盈達在現場說的依據話，就直接扭轉局面，讓水娃願意棄械投降。

▲嘉義民雄傳槍響。

回顧案情，30日上午8時許，嘉義一間民宅的3樓住客，突然持槍挾持1樓住客，雖然1樓住客已經趁隙逃出，持槍客稍早也先丟出一包黑袋子及長槍一把，而在繳出槍械約15分鐘之後便向警方投降，警匪對峙了大約5小時之久。

警方調查，年約40歲的匪徒，綽號「水蛙」，事發時他疑似正與朋友講電話，情緒相當激動。此時，一樓房客要求他「小聲點」，孰料他一氣之下持長槍連開數槍，更衝下一樓挾持房客，而該名房客在被挾持30分鐘後，就已經趁隙逃出。

根據《自由時報》報導，水蛙跟警方對峙時要求陳盈達到場，陳盈達得知後知道水蛙個性衝動，如果跟警方發生槍戰一定傷亡慘重，所以他立即趕抵。到場後，水蛙說「只要大仔（指陳盈達）進來就好！」。陳盈達勁道屋內後就問「有何需求？」水蛙就說「歹勢！大仔，今天我出來七逃，我要拚，不是殺幾個人來陪葬，不然就是自殺！」

陳盈達聽完不妙，趕緊緩和氣氛說「你若尊重我是大仔，聽我的話！」、「你如棄械投降被關，妻兒還在，如與警方開戰，你會被打死！」並承諾如果水蛙入獄，「我會幫忙照顧你的父母與妻兒，你不用煩惱，相信我！」

水蛙知道陳盈達說到做到的個性，2人經過約10分鐘的對談後卸下心防，在中打第四隊隊長隊長許忠彥陪同下交出手中衝鋒槍，走出屋外投降。