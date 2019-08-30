　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

官股罕見請辭…遞補選上壽險公會理事　許舒博與綠營的距離成話題　

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼中華民國人壽保險商業同業公會理監事改選，台灣人壽副董事長許舒博挑戰理事長一職。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣人壽副董事長許舒博，挑戰壽險公會理事長失利，不過，官股對他的支持，仍引起業界討論。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／綜合報導

壽險公會今（30）日改選，台灣人壽副董事長許舒博想爭取理事長大位，不過，出乎意料地，他連第一輪21席理事選舉都未能擠入，僅排在候補理事第一位，但中華郵政壽險處長楊肅芳隨即當場請辭，許舒博得以遞補理事，進入第二輪繼續參選常務理事，雖然還是落選，不過，這戲劇性變化，讓不少壽險業者感到一頭霧水，好奇許舒博與綠營的距離是否已經不同往日。

來勢洶洶的許舒博，高調爭取壽險公會理事長大位，外界原本以為是一場五五波之爭，沒想到，在第一輪的21位理事選舉中，許舒博只排名第22位，連理事都沒選上，是候補理事第一名，外界大感驚訝之際，又出現一大驚奇，因為理事得票第7高的中華郵政壽險處長楊肅芳，突然宣布辭任理事。

這是壽險公會史上首次有當選理事立即放棄的罕見例子，許舒博因此得以順利遞補理事，取得第二輪角逐常務理事機會，雖然，最終還是無法取得足夠票數，沒有選上常務理事，但這段選情急轉彎，已引起業界耳語，馬上聯想到先前傳出許舒博為了爭取公會理事長寶座，曾找行政院長蘇貞昌尋求支持的傳聞。

雖然行政院發言人Kolas Yotaka選前已經表示「沒有聽過這個說法」、行政院不介入壽險公會相關人事案，不過，中華郵政畢竟具有官股身份，與會代表選上理事卻當場放棄，不禁引發業界聯想是禮讓席次給許舒博，業界也關注起許舒博的下一步，是否會更靠近民進黨政府，拉近與綠營的距離。

業界分析，許舒博在第一輪理事選舉時，票源應該是來自官股、泛許聯盟、中型壽險；到了第二輪選舉，票源應該是中型壽險與官股，雖然實力並不夠選上，但明顯可以看出，官股對許舒博的厚愛。

ET快訊
陸男友說「你不是處女」！她怒摔筷子　下秒被「滾燙辣鍋」潑全身
女囚臨盆破羊水...獄警、護士隔門看「嬰滑出」冷剪臍帶！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

續掌壽險公會理事長　黃調貴「5大工作重點」曝光！IFRS 17接軌將組平台

高風險族群買保險訣竅！　低保費高保障善用網投傷害險補缺口

官股罕見請辭…遞補選上壽險公會理事　許舒博與綠營的距離成話題　

黃調貴高票連任壽險公會理事長　稱許舒博是「可敬對手」

快訊／壽險公會理事長改選　國泰人壽董座黃調貴連任成功！

壽險公會改選快報　許舒博「得票情況差」排候補…郵局理事辭任讓他補上理事

直擊壽險公會改選會場　黃調貴笑容滿面、許舒博自稱沒壓力

不畏匯損襲擊！　壽險業前7月大賺1,374億創歷史同期新高

壽險公會龍頭之爭／黃調貴VS.許舒博　今天改選見真章！

國壽董座黃調貴投身保險業46年　爭取連任壽險公會理事長

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

助罹癌柚農！開放民眾「自摘柚子」　網熱心瘋傳...30斤裝滿只要300元

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

男選手在王力宏面前挑戰《愛錯》　原唱虧李榮浩：你想刁難他還是怎麼樣

爆新鮮牛肉湯、香甜虱目魚粥 老司機帶你吃透台南私房美食

續掌壽險公會理事長　黃調貴「5大工作重點」曝光！IFRS 17接軌將組平台

高風險族群買保險訣竅！　低保費高保障善用網投傷害險補缺口

官股罕見請辭…遞補選上壽險公會理事　許舒博與綠營的距離成話題　

黃調貴高票連任壽險公會理事長　稱許舒博是「可敬對手」

快訊／壽險公會理事長改選　國泰人壽董座黃調貴連任成功！

壽險公會改選快報　許舒博「得票情況差」排候補…郵局理事辭任讓他補上理事

直擊壽險公會改選會場　黃調貴笑容滿面、許舒博自稱沒壓力

不畏匯損襲擊！　壽險業前7月大賺1,374億創歷史同期新高

壽險公會龍頭之爭／黃調貴VS.許舒博　今天改選見真章！

國壽董座黃調貴投身保險業46年　爭取連任壽險公會理事長

硬闖花蓮秘境二子山野溪溫泉　3人連車卡惡水勇消搏命搶救

可製造沙林毒氣！日本對南韓出口「化骨水」　貿易戰後首次批准

飯店限時拍賣「女神睡過的房間」　餘溫+餘香還在…吸客價曝光網震怒！

中職／傅于剛受傷提前關機　古林睿煬準備好才上一軍

老公半夜講電話被抓包！　依依爆「他偷藏密室」：氣到提離婚

他逛上海好市多震撼了　網吹爆驚人紀錄：222萬「超狂商品」第一天就賣掉！

拒檢男撞警害命僅限制住居　家屬悲慟聲明：對定岳非常不公平！

中職／富邦註銷張耿豪、林威廷不在60人　註冊新人朱益生

香港多名社運人士被捕　蔡英文：真正要做的就是跟人民好好對話

郭瓊瑩／單靠口號　要如何「觀光立國」？

保險熱門新聞

許舒博「得票情況差」排候補…郵..

壽險公會今改選　黃調貴、許舒博..

國壽黃調貴確定連任壽險公會理事..

官股罕見請辭…遞補壽險公會理事..

國壽董座黃調貴投身保險業46年..

直擊壽險公會改選會場　黃調貴笑..

黃調貴高票連任壽險公會理事長　..

不畏匯損！壽險業前7月大賺13..

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

南山人壽與中郵人壽簽訂合作備忘..

保險卓越獎／新光人壽勇奪6項大..

寵物保險「終身續保」最熱賣！

一張表懂車禍調解官要看的單據

「實支實付」4大重點投保前秒懂

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌撐香港：政府會捍衛自由與人權

港媒報導，香港著名社運人士、香港眾志秘書長黃之鋒傳出今早7點半左右，在前往地鐵站的路上，遭到警方逮捕，港府指控他涉嫌「煽惑他人參與未經批准的集結」、「組織未經批准的集結」及「明知而參與未經批准的集結」。對此，行政院長蘇貞昌30日透過臉書聲援，同時強調政府會為了捍衛自由與人權繼續努力。

黃調貴高票連任壽險公會理事長　稱許舒博是「可敬對手」

被控殺人未遂　馬英九首度出庭

國壽黃調貴確定連任壽險公會理事長

許舒博「得票情況差」排候補…郵局理事辭任

關鍵字：

壽險公會理事長黃調貴許舒博行政院蘇貞昌

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

玲玲颱風將誕生！雷雨彈擴大灌2天

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍攻　網秒懂：內行鹿

她遭甩20耳光　13人全被送辦

新莊霸凌女11人臉書全被灌爆關版

情侶「交纏喇舌」…雙雙送醫搶救！

UberEats雞排店遭毆　網怒洗版

台灣人習慣喝熱水！連日本人都納悶

全台變天！劇烈雷雨連炸「3縣市警戒」

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

13歲男童當爸樂歪　10年後現況曝

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

警政署震怒！基隆地檢關鍵理由曝光

女兒驚「媽媽全裸死在沙發上」悲慘情況曝

沒戴口罩騎機車40年！夫妻雙雙罹肺癌

氫氟酸濺腿亡　慟：年輕生命消逝

更多

最夯影音

更多

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面