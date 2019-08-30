官股罕見請辭…遞補選上壽險公會理事　許舒博與綠營的距離成話題　

▲台灣人壽副董事長許舒博，挑戰壽險公會理事長失利，不過，官股對他的支持，仍引起業界討論。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／綜合報導

壽險公會今（30）日改選，台灣人壽副董事長許舒博想爭取理事長大位，不過，出乎意料地，他連第一輪21席理事選舉都未能擠入，僅排在候補理事第一位，但中華郵政壽險處長楊肅芳隨即當場請辭，許舒博得以遞補理事，進入第二輪繼續參選常務理事，雖然還是落選，不過，這戲劇性變化，讓不少壽險業者感到一頭霧水，好奇許舒博與綠營的距離是否已經不同往日。

來勢洶洶的許舒博，高調爭取壽險公會理事長大位，外界原本以為是一場五五波之爭，沒想到，在第一輪的21位理事選舉中，許舒博只排名第22位，連理事都沒選上，是候補理事第一名，外界大感驚訝之際，又出現一大驚奇，因為理事得票第7高的中華郵政壽險處長楊肅芳，突然宣布辭任理事。

這是壽險公會史上首次有當選理事立即放棄的罕見例子，許舒博因此得以順利遞補理事，取得第二輪角逐常務理事機會，雖然，最終還是無法取得足夠票數，沒有選上常務理事，但這段選情急轉彎，已引起業界耳語，馬上聯想到先前傳出許舒博為了爭取公會理事長寶座，曾找行政院長蘇貞昌尋求支持的傳聞。

雖然行政院發言人Kolas Yotaka選前已經表示「沒有聽過這個說法」、行政院不介入壽險公會相關人事案，不過，中華郵政畢竟具有官股身份，與會代表選上理事卻當場放棄，不禁引發業界聯想是禮讓席次給許舒博，業界也關注起許舒博的下一步，是否會更靠近民進黨政府，拉近與綠營的距離。

業界分析，許舒博在第一輪理事選舉時，票源應該是來自官股、泛許聯盟、中型壽險；到了第二輪選舉，票源應該是中型壽險與官股，雖然實力並不夠選上，但明顯可以看出，官股對許舒博的厚愛。