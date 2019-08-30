大學畢業生求職碰壁「獨坐賣場抱頭大哭」　警追200公尺送暖

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市一名男學生因為求職不順，一時控制不住情緒坐在賣場崩潰大哭，看到警員到場和圍觀民眾變多，嚇得拔腿狂奔。高雄市前鎮警分局草衙派出所巡佐李百峯、警員楊松樺見狀，擔心發生危險立即追上，跑了200公尺，這才終於追上人並耐心安慰，最後順利聯絡上男學生的父親，阻止一場憾事發生。

高雄市前鎮警分局28日在臉書分享一篇暖文，日前草衙派出所巡佐李百峯、警員楊松樺在執行巡邏勤務時，接獲草衙道購物中心人員來電表示，有名年輕男子坐在賣場抱頭大哭，情緒相當不穩定。

▲男同學的父親前往派出所接兒子，並與警員合照。（圖／翻攝自Facebook／高雄市前鎮警分局）

兩人趕往現場，果然看到穿著白色上衣的男同學獨自坐在椅子上落淚，旁邊還有許多圍觀民眾，正想靠近時，男同學疑似因為人多情緒變得更加激動，竟然直接起身往外跑；警員擔心可能會發生危險，立即追了上去，總算在200公尺外的捷運站出口找到人，經過一番耐心安慰，這才稍微平撫他的情緒。

「有困難警察叔叔會幫忙。」這一句話讓男同學卸下心房，乖乖跟著警員回到派出所，他吃飽喝足後才娓娓道來，原來他是今年的大學畢業生，因為求職不順利，走到草衙道購物中心散心，卻因為越想越傷心，才會忍不住在大庭廣眾之下抱頭痛哭。

確定男同學的情緒終於穩定下來，警員除了再次鼓勵他加油，也幫忙通知父親前來派出所接人。男同學的父親來到派出所，得知事情的來龍去脈後，頻頻向警員道謝，感謝他們付出這麼多溫暖與關懷，最後帶著兒子安心回家。

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