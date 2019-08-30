　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大學畢業生求職碰壁「獨坐賣場抱頭大哭」　警追200公尺送暖

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市一名男學生因為求職不順，一時控制不住情緒坐在賣場崩潰大哭，看到警員到場和圍觀民眾變多，嚇得拔腿狂奔。高雄市前鎮警分局草衙派出所巡佐李百峯、警員楊松樺見狀，擔心發生危險立即追上，跑了200公尺，這才終於追上人並耐心安慰，最後順利聯絡上男學生的父親，阻止一場憾事發生。

高雄市前鎮警分局28日在臉書分享一篇暖文，日前草衙派出所巡佐李百峯、警員楊松樺在執行巡邏勤務時，接獲草衙道購物中心人員來電表示，有名年輕男子坐在賣場抱頭大哭，情緒相當不穩定。

大學畢業生求職不順坐賣場抱頭大哭，暖警追200公尺安慰。（圖／翻攝自Facebook／高雄市前鎮警分局）

▲男同學的父親前往派出所接兒子，並與警員合照。（圖／翻攝自Facebook／高雄市前鎮警分局）

兩人趕往現場，果然看到穿著白色上衣的男同學獨自坐在椅子上落淚，旁邊還有許多圍觀民眾，正想靠近時，男同學疑似因為人多情緒變得更加激動，竟然直接起身往外跑；警員擔心可能會發生危險，立即追了上去，總算在200公尺外的捷運站出口找到人，經過一番耐心安慰，這才稍微平撫他的情緒。

「有困難警察叔叔會幫忙。」這一句話讓男同學卸下心房，乖乖跟著警員回到派出所，他吃飽喝足後才娓娓道來，原來他是今年的大學畢業生，因為求職不順利，走到草衙道購物中心散心，卻因為越想越傷心，才會忍不住在大庭廣眾之下抱頭痛哭。

確定男同學的情緒終於穩定下來，警員除了再次鼓勵他加油，也幫忙通知父親前來派出所接人。男同學的父親來到派出所，得知事情的來龍去脈後，頻頻向警員道謝，感謝他們付出這麼多溫暖與關懷，最後帶著兒子安心回家。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
大雷雨彈炸雙北！鄭明典「撐傘不夠用還是溼」　16縣市防豪大雨
起底史上最火爆「水蛙」！擁槍2長11短+手榴彈　 一通電話讓
朱立倫表態拒絕任副手：2020我是很好的助選員
嘉義槍擊案歹徒投降！對峙5小時「丟出黑袋子+長槍」
被歹徒挾持30分鐘逃出！嘉義槍擊案房客還原現場：他用步槍壓我
吃掉家暴父心臟！少年坐牢「狂殺47名暴力份子」出獄後被捧成網
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

貪拿1539元誣告老闆摸屁性騷擾　女店員提告全輸還得賠10萬

老公1年戰人妻64次！正宮離婚獲賠房產、千萬現金　再告小三卻慘輸

新莊霸凌巴掌妹11人臉書全被灌爆關版　網友肉搜還挖出不雅影片

「火爆水蛙」身背「4條通緝」躲嘉義！涉跨年夜為500萬債　彰化開轟當鋪50槍

起底史上最火爆「水蛙」！擁槍2長11短+ 手榴彈　 一通電話讓他抓狂現形

葛萊美製作人溝口真矢遊台丟錢包　女警IG留言送回…失主讚：謝謝台灣

鬼月最後一天…她機車下橋左轉　直行機車急速迎頭撞上身亡

橫行雙北栽了！兌幣機大盜狂偷20家自助洗　老闆被偷到怕

薛定岳回家父母悲慟　王惠美不捨：一路好走

男醉躺路「機車撞前車」　酒駕罪移送…檢不起訴：無積極證據

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

助罹癌柚農！開放民眾「自摘柚子」　網熱心瘋傳...30斤裝滿只要300元

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

男選手在王力宏面前挑戰《愛錯》　原唱虧李榮浩：你想刁難他還是怎麼樣

爆新鮮牛肉湯、香甜虱目魚粥 老司機帶你吃透台南私房美食

「火爆水蛙」身背「4條通緝」躲嘉義！涉跨年夜為500萬債　彰化開轟當鋪50槍

起底史上最火爆「水蛙」！擁槍2長11短+ 手榴彈　 一通電話讓他抓狂現形

葛萊美製作人溝口真矢遊台丟錢包　女警IG留言送回…失主讚：謝謝台灣

鬼月最後一天…她機車下橋左轉　直行機車急速迎頭撞上身亡

橫行雙北栽了！兌幣機大盜狂偷20家自助洗　老闆被偷到怕

薛定岳回家父母悲慟　王惠美不捨：一路好走

男醉躺路「機車撞前車」　酒駕罪移送…檢不起訴：無積極證據

UberEats被打！雞排店取餐遭痛毆　老闆娘嗆：網路有什麼謠言就找你

嘉義槍擊案！他遭步槍抵胸挾持30mins　逃出顫抖喊：逃過此劫「我要戒賭」！

快訊／被控驅離太陽花殺人未遂　馬英九首度被告身分出庭

「火爆水蛙」身背「4條通緝」躲嘉義！涉跨年夜為500萬債　彰化開轟當鋪50槍

羅志祥「爸爸過世14年沒說的事」　1場被取消的演唱會成為永遠的痛

87歲阿嬤打零工30年只為買輛救護車　背後原因超感人

慧眼看天下／台灣經濟可望保二　孫明德:投資避險注意三大重點

起底史上最火爆「水蛙」！擁槍2長11短+ 手榴彈　 一通電話讓他抓狂現形

傳輸線掰掰！Skoda Scala、Kamiq新增「無線SmartLink」連接功能

天生殘缺的汪只能被迫假笑　她帶回家好好愛…讓牠發自內心笑出來

葛萊美製作人溝口真矢遊台丟錢包　女警IG留言送回…失主讚：謝謝台灣

鬼月最後一天…她機車下橋左轉　直行機車急速迎頭撞上身亡

大雷雨彈炸雙北！鄭明典「撐傘不夠用還是溼」　16縣市防豪大雨

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

社會熱門新聞

她遭甩20耳光　13人全被送辦

新莊霸凌女11人臉書全被灌爆關..

警政署震怒！基隆地檢關鍵理由曝..

女兒驚「媽媽全裸死在沙發上」悲..

氫氟酸濺腿亡　慟：年輕生命消逝

萬華街友包包驚見400萬現鈔　..

影／短髮妹「狂甩」她8個耳光　..

薛女友淚崩：5萬換警命，還我男..

國道上倒車！賓士車駕駛被撞死

汐止勇警殉職　學弟「狂按CPR..

外遇夫狂戰64次！妻離婚告小三..

砸300萬當「乾爹」被放生　他..

跟朋友狂甩少女20巴掌　霸凌者..

酒駕男躲查緝自撞爆炸不治　2警..

更多熱門

相關新聞

40年房貸之亂？利息愈繳愈多　他批「在害年輕人」

昨天高雄市經發局開記者會發布「安居高雄市民首購優惠房貸專案」，以設籍高雄市的青年、新婚及婚育家庭「首購高雄宅」為輔助購屋對象，享有超低房貸利率1.6%起，貸款年限最長可達40年。但不少房產業者認為此舉是「變相鼓勵」買不起房子的民眾購屋，未來只會徒增年輕人負擔。

2匪闖「長興化工」老董豪宅搶劫　

「乾膜阻劑供應商」老董住宅搶案　作案車輛找到了

獨／長興材料老董家遭持刀闖入　2匪竊車逃逸

便利商店兼洗衣！亞灣區300公尺9家超商對打

關鍵字：

高雄前鎮好人好事

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

玲玲颱風將誕生！雷雨彈擴大灌2天

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍攻　網秒懂：內行鹿

她遭甩20耳光　13人全被送辦

新莊霸凌女11人臉書全被灌爆關版

全台變天！劇烈雷雨連炸「3縣市警戒」

情侶「交纏喇舌」…雙雙送醫搶救！

13歲男童當爸樂歪　10年後現況曝

警政署震怒！基隆地檢關鍵理由曝光

女兒驚「媽媽全裸死在沙發上」悲慘情況曝

沒戴口罩騎機車40年！夫妻雙雙罹肺癌

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

氫氟酸濺腿亡　慟：年輕生命消逝

苑裡鬼門關大夜市　出現恐怖人龍！

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

影／短髮妹「狂甩」她8個耳光　還嗆：哭X小啦

更多

最夯影音

更多

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面