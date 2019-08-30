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堅持大是大非！　顏清標發聲明喊話郭王：以大局為重，名留青史

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▲▼郭台銘、顏清標。（圖／記者李毓康、陳政錄攝）

▲顏清標發聲明喊話要郭台銘及王金平能以大局為重，幫助台灣，必定名留青史。（圖／記者李毓康、陳政錄攝）

記者鄧木卿／台中報導

大甲鎮瀾宮董事長顏清標30日發表一份聲明書，內容提及近日失去侄輩之痛，以及一番支持韓國瑜參選總統言論卻引起外界紛紛擾擾，心中遺憾和感慨之餘，決定一抒胸臆，不吐不快，文中提及和王金平、郭台銘相交相識過程，最後他除了表明自己忠肝義膽、堅持大是大非之外，更希望郭王兩人以大局為重，幫助台灣，必定名留青史。

底下是顏清標聲明全文：

清標近日因家族姪輩不幸過世，內心已萬分傷痛，日前又因表示總統大選將支持韓國瑜市長，談話中並論及王金平院長、郭台銘董事長兩位老友，引來媒體報導與社會關注，紛紛擾擾，清標遺憾之餘，也感慨至深，家中之事固然悲痛，國家之事攸關台灣命運與全民未來，清標更是憂心至極，徹夜難眠反覆思考，有些想法不吐不快，決定以此聲明表達清標之想法與立場。

世局變動，台灣正處在歷史關鍵時刻，去年九合一選舉結果顯示民心思變，而民主政治就是藉著選舉政黨輪替檢驗執政者，民進黨執政三年多來，無論內政、經濟、外交、兩岸都表現令全民失望，撕裂社會，分化同胞，卻不思反省，清標認為，這樣的執政黨當然應該下台。

而在當前狀況下，國民黨的政策、人才都是朝野各黨派中最適合領導台灣者，韓國瑜市長則是經過國民黨黨內初選機制產生的總統候選人，清標當然也支持韓國瑜市長，也期盼所有人團結支持韓市長，這不僅是挺韓市長個人，也是挺初選所代表的黨內民主制度，尤其這個制度事先得到大家同意，所有參加初選的黨內菁英，也都公開表示過一定接受選舉結果，在競爭之後團結支持勝選的人，共同攜手為台灣拚未來。

王金平院長是清標多年老友，王院長固然在清標從政期間多所指點，清標素來深摯感激也不曾忘懷，清標亦知人情義理，每當王院長在立院或其他公共事務上有需要協助時，清標向來義不容辭挺身而出，國家利益與人民利益永遠重於清標個人。

猶記數年前朝野為解決包括眾多官員、學者涉及特別費不當報支、核銷案恐將遭起訴甚至入監服刑的所謂歷史共業，決定修改會計法第99-1條予以除罪化，當時清標身在無黨團結聯盟，是決定除罪化能否通過之關鍵，儘管除罪化修法僅納入行政官員及學者，卻排除民意代表，對於在早年曾面臨相同問題的清標及許多民代顯有不公，但由於王院長請清標顧全大局，以免眾多政府官員與學者，包括當時的台大教授柯文哲在內，恐怕都難逃法律追究，政壇、學界都有崩潰瓦解危機，清標基於國家利益，也基於相信王院長承諾法律終將對民代涉及類似事件的法律責任有所補救情況下，在朝野協商時毅然簽字放行，化解政壇與學界的一場大災難。

雖然事後民代仍未納入特別費除罪範圍，清標也因此蒙受不公平的牢獄之災，清標從未以此怪罪王院長，若論情義，清標自信從無也絕無愧對王金平院長之處。

郭台銘董事長是台灣最傑出企業家之一，在國際亦深具影響力，清標素來欽佩，我兒寬恒也與幾位立委同僚，也曾獲郭董事長指教財經相關，獲益匪淺，感念在心，而郭董事長以往每至大甲鎮瀾宮參拜，清標必親自接待，雙方往來良好。郭董事長稍早參加國民黨總統提名初選期間，清標也誠摯祝福，倘若郭董獲得國民黨提名，清標自當全力輔選，為郭董，也是為國民黨，更是為國家的未來全力以赴。然而初選結果是韓市長出線，清標別無選擇，必須遵從制度，並且考量只有團結才可以政黨輪替，只有國民黨執政，國家才得以走出困境，台灣人民才有未來，當然只能唯一支持韓市長。

面對歷史關鍵時刻的大是大非，清標固然珍惜與王院長與郭董事長的公交私誼，也相信兩位愛國愛民至深的老友好友，能夠理解清標雖無高深學問，卻有忠肝義膽，為了國家前途，清標懇請王院長、郭董事長大局為重，暫忍委屈，以偉大的團結精神，幫助國民黨，幫助台灣，幫助人民，成就必定留名青史的民主典範。

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