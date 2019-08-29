呼吸困難！博士生做「0風險手術」...隔天心跳停了　小妹淚崩：說好要住一起

▲楊超宇進行「鼻中隔偏曲手術」，術後8小時竟當場身亡。（圖／翻攝上游新聞，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

剛錄取西北大學博士生的楊超宇在過去的一年以來，時常被突然的呼吸困難困擾，因此便決定在20日進行「鼻中隔偏曲手術」，沒想到8小時後竟當場身亡。楊超宇一家人陷入悲痛當中，妹妹甚至表示，「這個暑假，哥哥剛帶我去西安玩了，但他還沒有教我寫小說，我們說好要住在一起，我還幻想...。」

綜合陸媒報導，楊超宇早已在一年前就感覺到呼吸困難，後經醫院檢查被告知，只需做一個小手術就可緩解，因此他便決定在今年暑假做「鼻中隔偏曲手術」。據悉，手術前，醫院拿出手術風險的評估表，內容顯示，該手術風險評估NNIS分級為0。

楊超宇17日住進醫院，隨後進行手術前的檢查及準備工作，他的肝功能、腎功、電解質檢驗項目報告顯示，鉀測定值為3.84，在參考範圍3.50-5.50內，雖然有些偏低，但仍在正常範圍內。

▲手術前醫院拿出手術風險評估表，內容顯示，該手術為零風險。

事後，楊超宇在20晚間6點多進了手術室，歷經了28分鐘的時間終於完成，不過，術後8小時後，也就是8月21日凌晨4點，他卻因為「低鉀血症」而去世。相關病歷顯示，楊超宇在21日凌晨2點血壓下降、心率降低，醫生在2時10分給予補液、2時39分血清採血，5分鐘後，血壓顯示高壓110，低壓50，直到4時，心跳、呼吸驟停。

▲楊超宇因「低鉀血症」而去世。

據悉，楊超宇手術完成5、6個小時後，出現全身無力、呼吸困難、出汗等症狀。家屬質疑，「當時及時報告值班醫生後，醫生為何不做進一步檢查，而判定是營養缺失，還輸了葡萄糖？」楊超宇父親表示，目前懷疑醫院方面存在過錯，正在與當地醫調辦溝通相關事宜，相關機構已於27日對楊超宇進行屍檢。

楊超宇父親提到，他們是山西平遙人，而兒子地學習狀況一直很好，2015年在福建師範學院本科畢業後，以第一名考試成績考取西北大學中國史學科專業研究生，今年又以筆試、面試皆第一的成績，考取了西北大學中國史專業博士研究生，如今發生這樣的悲劇，相當心痛。

▼楊超宇從小成績優秀，今年才剛錄取西北大學的博士生。