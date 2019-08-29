世界百大最高橋樑「8成以上」在中國　光貴州就有47座

▲杭瑞高速北盤江大橋。（圖／翻攝自highestbridges.com網站）

記者馬叔安／綜合報導

在日前公佈的「世界最高橋梁排行榜」（List of Highest International Bridges）中，貴州的杭瑞高速北盤江大橋以565公尺的高度奪下榜首，前百名的橋樑中，有超過80座來自中國大陸，其中貴州又佔了一半以上。此外，同樣在貴州的平羅高速大小井大橋，將成為世界最大跨徑上承式拱橋。

在這份排行中，前6名都由中國大陸的橋樑所包辦，包括杭瑞高速北盤江大橋、四渡河特大橋、普立特大橋、金安金沙江特大橋、貴黔高速鴨池河大橋和清水河特大橋。

貴州省近年來致力交通建設，其中也包括橋梁工程。根據《北京日報》，去年貴州高速公路通車里程達6453公里，在大陸全國位居第七位，有18個出省通道，世界前100名高橋中有47座在貴州，堪稱世界「橋梁博物館」。

▲貴州地形多山，圖為貴州肇興侗寨。（圖／記者馬叔安攝）

貴州的橋梁締造了許多世界紀錄，其中，貴黔高速鴨池河大橋為世界跨徑最大的鋼桁梁斜拉橋；高565米的畢都高速北盤江大橋是世界第一高橋；鎮勝高速壩陵河大橋成為世界山區第一座千米級鋼桁梁懸索橋；水盤高速北盤江大橋是世界跨徑最大的鋼筋混凝土梁橋；平羅高速大小井大橋，將成為世界最大跨徑上承式拱橋。

大陸近年來在橋梁方面的建設，也有助高鐵工程的發展。《文匯報》報導，中國不少高速鐵路，都需要跨過江河或者海灣，架設橋樑，為了保證高鐵線路的平直、平順，高鐵一定要避免太多太急彎道，為了截彎取直而採用橋樑建設；避免太多太大起伏，為了降低坡度而採用橋樑建設。