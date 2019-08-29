夫妻同心齊戒菸　有效降低菸癮與效果更加倍

▲家庭醫學科主任蔡忠紘醫師（左）表示，戒菸單靠自己並不容易成功，在專業戒菸團隊的協助下，衛教與藥物雙管齊下，可將戒菸成功率提升近10倍。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

戒菸不難，有伴成功機率高；一對向姓夫妻都有吸菸史，先後因心血管疾病住進台南市立安南醫院，住院期間，負責照護兩人的護理師得知後，即把握每日臨床時間諄諄善誘，衛教戒菸對健康的重要性；出院3個月後，夫妻同時成功戒除了菸癮，感謝護理師幫助，要努力重拾健康。

吸菸對身體的危害大多人都已清楚，一根菸點燃後，會產生超過7000種化學物質和化合物，其中數百種是有毒物質，包括至少有93種已知的致癌物。菸害不僅僅導致肺癌，還會導致其他的癌症、冠狀動脈心臟病（心肌梗塞）、腦血管疾病(腦中風)等疾病。



該對成功戒菸夫婦中的林小姐，從25歲起就染上菸癮，每天抽一包菸，同時罹患高血壓卻未規則治療，在今年3月時，因為上腹痛至台南市立安南醫院急診就醫，經檢查發現為穿透性粥狀動脈硬化潰瘍合併血塊，馬上安排住進心血管外科病房並接受心臟外科楊智鈞醫師的治療。住院過程中，病房簡護理師主動提醒林小姐，為了身體健康著想，應該盡快把菸癮戒除。在眾人的鼓勵與協助之下，林小姐在住院的過程中就開始嘗試戒菸，出院後也安排到家醫科的戒菸門診，接受戒菸的藥物治療。很快的林小姐就擺脫戒菸過程中的戒斷症狀與不適，成功戒除菸癮，直到現在都沒有再復抽。

林小姐老公向先生，也是有多年菸癮的癮君子，今年3月時因為梗塞性腦中風入院治療，住院過程中醫護團隊也不斷鼓勵向先生戒菸，但一直無法成功。後來在太太住院時照顧她的期間，簡護理師也同時鼓勵向先生戒除菸癮，本來還有所猶豫的向先生，決心為了夫妻倆的健康一起努力，所以也成功在3個月後戒除菸癮，夫妻一起擺脫菸害的威脅，邁向無菸的嶄新人生。



家庭醫學科主任蔡忠紘醫師表示，戒菸很重要，但單靠自己並不容易成功。在專業戒菸團隊的協助下，衛教與藥物雙管齊下，可將戒菸成功率提升近10倍！另外也有研究顯示，夫妻一同戒菸效果更好！除了夫妻間可互相鼓勵打氣之外，家中營造無菸環境之後，更可降低菸癮與復抽的機會。比起一般戒菸民眾，夫妻一同戒菸可增加近6倍的戒菸成功率！



楊智鈞醫師語重心長表示，南部地區民眾多有抽煙習慣、而且很難戒。開心臟的時候用手都可以摸到非常「堅硬」的血管，但是這群病人很多術後門診來的時候仍然口袋插一包煙。針對這些戒菸困難病患，現在轉介至家醫科戒菸門診，發現成效明顯提升！

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蔡忠紘醫師指出，吸菸是百害而無一益，菸害更是影響全身器官。無論是一手、二手或三手菸，只要成功戒菸就可以遠離菸害，安南醫院的戒菸團隊可以提供專業衛教諮詢與藥物治療服務，讓癮君子們在了解菸品對身體的危害之後，不管是在住院過程，或是看門診時，都能接受專業的戒菸服務，進而讓自己與家人都更健康。