50年的老菸槍　戒菸門診協助正式「離菸」

▲衛生福利部台南醫院提前為辛勞的父親們，舉辦一場88節為愛父出「阿爸改菸，身體健康一百分」宣導活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

衛生福利部台南醫院提前為辛勞的父親們舉辦一場88節，為愛父出「阿爸改菸，身體健康一百分」宣導活動，邀請成功戒菸的爸爸現身分享經驗，並舉辦「爸爸挖愛哩」攝影展的作品展出。

配合國民健康署的宣導，提醒抽菸的爸爸們，在這個專屬的日子，為了您所愛的人，願意做出最幸福的選擇嗎？無論您是正在吸菸、想戒菸或是嘗試了幾次都戒不掉，利用這一次的號召向所愛的人公開承諾，下定決心戒菸吧！【為愛父出－戒菸是最幸福的選擇】。

現年70歲的郭先生，年輕時從事成衣製造生產，為了生意常南北奔波交際應酬，於是菸就成了他的隨行夥伴，從21歲開始接觸菸品，維持抽菸習慣近50年，1天需要1到1.5包菸，曾經有一次想靠自己的意志力戒菸，但維持不到1個月，因為習慣及退休後無聊又復抽，去年底至衛福部台南醫院就診，同時接受戒菸衛教諮詢，自覺年紀與身體健康狀況變差，決定使用藥物介入治療來戒菸﹔經過8周門診治療後成功停菸，並接受為期16周的兩個療程，至今已停菸10個月。郭先生說戒菸之路是長遠而艱辛的，但想到身邊陪伴的家人，為了自己的健康，他會繼續努力維持，為下一代創造一個無菸未來。

2019年世界衛生組織以「菸品與肺部健康」為主題，讓民眾瞭解菸品暴露可經由多種管道或形式影響肺部健康，如一、是造成肺癌的主要原因，菸害造成全球超過三分之二的肺癌患者死亡﹔戒菸則可以減少肺癌風險：戒菸10年後，罹患肺癌的風險可降低為吸菸者的一半。二、是造成「慢性呼吸道疾病」慢性阻塞性肺病（COPD）的主要原因，因濃稠的黏液積聚於肺部，導致咳嗽會疼痛與呼吸困難等症狀﹔菸齡越長則罹患COPD的風險相對較高，若年輕時就開始吸菸，戒菸的難度也較高。

改善肺部健康最有效的措施是減少菸品的使用及減少二手菸的暴露。菸草燃燒產生超過7千種化學物質，其中69種致癌物殘留於空氣中長達5小時之久，但大部分民眾（尤其是吸菸者）的認知皆不足，低估了吸菸及二手菸對肺部健康的危害。因此實施最有效的菸害防制政策，不僅是減少菸品需求的政策，民眾也應該採取行動，保護自己與家人避免遭受菸品的危害，促進自身與家人健康。

戒菸及早，生命美好，衛福部台南醫院家庭醫學科、神經科、牙科及新陳代謝科皆有提供戒菸門診服務，戒菸專業醫師及戒菸個案管理師為您提供諮詢衛教，專業帶來成功，歡迎有志離菸的民眾前來諮詢，專線電話：06-2200055#2625、0972827891﹔也歡迎直接到該院健康教育中心戒菸衛教門診諮詢。