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配對到聲音界的天菜　交友軟體女網友大喊「這聲音我可以忽略長相」

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配對到聲音界的天菜　交友軟體女網友大喊「這聲音我可以忽略長相」(圖／品牌提供）

圖文／Paktor提供

交友軟體功能越來越進化，除了能從照片，職業，年齡，自我介紹等等決定是否要「與對方配對」之外，近期交友軟體Paktor便推出一個超強新功能「Spoken語音自介」，使用者能夠在自己的自我介紹上面錄製15秒的聲音檔來介紹自己，一推出後讓不少網友紛紛喊，「聲音控的福音」，也有不少網友分享自己就像「中毒」一樣，沈迷於聽每個人的聲音自介。

日前就有一名女網友在Paktor新功能上線不久後在網路論壇上分享，表示自己以前對於交友軟體都沒有太大的興趣，因為自己是聲音控，最近因為交友軟體推出語音自介新功能，所以才又重拾玩交友軟體的熱忱，女網友又說道，前些日子配對到一位男網友，他的語音自介聲音不僅有磁性之餘，發音也超級標準，甚至表示他人就在KTV，還現場錄了一小段歌給她聽，完全就是個大天菜配天籟來著，雖然對方外表不太算是他的菜，但還是讓她直衝KTV與對方見面，因為聲音實在「太過吸引人」。

配對到聲音界的天菜　交友軟體女網友大喊「這聲音我可以忽略長相」(圖／品牌提供）

另外，女網友也提到自己曾經就有遇到照片覺得是「自己的菜」的對象，沒想到第一次見面後對方的聲音讓她完全無法接受，瞬間對對方滅火。

請繼續往下閱讀...

Paktor公司產品經理也特別提到，以往的自我介紹往往只有幾行文字，若增加上短短的聲音自介，不僅更有溫度，也助於對方了解此人的性格，所以功能一上線便受到超多人的歡迎，配對率也明顯大幅增加了三成，這是我們當初都沒有想到的，不僅如此，也能夠減少大家對交友軟體上「是否是真人」的疑慮。

下載Paktor找天菜/天籟>http://bit.ly/325yx4v

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