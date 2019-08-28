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2大貨車國三追撞1人送醫　警：違停路肩+未保持車距釀禍

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▲國道三號南下桃園市龍潭段28日下午發生2輛大貨車追撞車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道三號南下桃園市龍潭段28日下午發生2輛大貨車追撞車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國道三號南下桃園龍潭路段28日下午發生大貨車追撞車禍意外，2輛大貨車占用外側與路肩車道，造成南下桃園至新竹路段嚴重回堵，警方到場處理時其中1位駕駛臉部擦傷已送醫治療，初步調查是前方大貨車違停路肩且車斗突出，後方大貨車未保持安全車距直接撞上，車頭嚴重毀損，肇事原因還在調查釐清中。

國道六隊指出，下午3時14分，國道三號南下74.2公里處，即桃園龍潭段至新竹關西路段之間，由48歲黃姓男子駕駛的大貨車，違規在路肩停車，且後車斗突出至外側車道，31歲張姓男子駕駛的物流大貨車，自後追撞違停大貨車，造成車頭嚴重毀損。

▲國道三號南下桃園龍潭段28日下午發生大貨車追撞意外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道三號南下桃園龍潭段28日下午發生大貨車追撞意外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

車禍意外發生後，大貨車駕駛自行脫困在路肩等待救援，其中張姓男子臉部擦傷，救護人員到場後初步檢傷並無大礙，警方為2人進行酒測，酒測值均為0，沒有酒駕問題，傷者後送至國軍桃園總醫院治療。

車禍發生後造成交通嚴重回堵阻塞，國三南下桃園至新竹路段，平均車速降到20至40公里，由於2輛大貨車車體龐大，拖吊作業較為困難，警方封閉中、外側車道與路肩進行拖吊作業，直至下午5時30分左右才完成清除，但車陣還在消化當中，肇事原因正由警方釐清中。

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