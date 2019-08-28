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桃園小一生臉瘀青家長怒控老師不當體罰　教育局查無不當管教

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▲桃園市某國小一年級學生家長指控老師不當體罰，只因女童吃飯太慢就被打光，導致左臉頰瘀青。（圖／翻攝自臉書粉絲團）

▲桃園市某國小一年級學生家長指控老師不當體罰，只因女童吃飯太慢就被打光，導致左臉頰瘀青。（圖／翻攝自臉書粉絲團）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某國小一年級學生家長日前向學校指控吳姓導師不當體罰，只因學生吃飯太慢就動手毆打，導致臉頰瘀青，家長要求校方更換吳姓導師，市府教育局接獲投訴後啟動調查機制，初步查出，吳姓導師並沒有毆打學生，也沒有不當管教情事，但會再進一步詳細調查原委。

這名家長指控，該校國小一年級吳姓導師，於今年6月21 日中午因學生吃飯太慢，突然情緒失控毆打學生臉頰，還威脅不得告訴別人，家長向校方反映並提告後，校方承諾會更換老師，家長後來撤告，校方竟然反悔，家長認為吳姓導師根本不適任，一點愛心都沒有。
▲桃園市某國小一年級學生家長指控老師不當體罰，造成女童臉頰瘀青。（圖／翻攝自臉書粉絲團）

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▲桃園市某國小一年級學生家長指控老師不當體罰，造成女童臉頰瘀青。（圖／翻攝自臉書粉絲團）

教育局28日表示，教育局督學27日曾到該校訪查，約訪學校教務主任、吳姓導師與3位畫室老師，調查有無體罰學生具體情事，根據家長投訴，事情發生於中午用餐時段，畫室老師於12時45分接吳生至畫室上課，直至下午3時放學，三位畫室老師都表示期間未見學生臉部有瘀青情形。

督學還訪談該班學生，學生表示當日中午未見吳師有毆打學生或喝斥學生情形，另外，家長曾提及校方承諾撤換導師一案，經查導師之撤換需經校內相關會議討論通過，並考量學生權益始可撤換；本案將請校方考量學生學習權益與身心情況給予妥適輔導與安排。

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