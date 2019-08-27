偷抄叔叔多啦A夢信用卡　他用姪子電腦盜刷網購27萬

▲ 偷抄多啦A夢信用卡網購27萬元，用別人電腦盜刷...被抓到。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

2015年間基隆市廖姓男子幫叔叔打掃房間，在地上發現叔叔的多啦A夢信用卡，廖男於是抄寫記下信用卡卡號及授權碼，事後多次以他人電腦上網刷卡消費圖利自己並意圖躲避追查，不法所得近27萬元，案經被害人報警移送法辦送，基隆地檢署檢方偵查終結，依行使偽造準私文書嫌起訴。

廖男事後為躲避追查，透過姪子電腦上網連結至網購商店網站，再以前述偷得的卡號輸入，交易多筆不實線上刷卡消費，前後共盜刷得手26萬8千多元，廖男叔叔接獲帳單發覺遭盜刷，隨即報警。

警方經調查相關刷卡紀錄，發覺盜刷之消費，都在廖男姪子電腦交易，經抽絲剝繭，最後約談廖男到案說明，廖男坦承不諱。

檢警調查指出，廖男2015年初幫其叔叔打掃位於基隆住處房間時，拾獲廖男叔叔掉在地上的一張JCB多啦A夢悠遊精緻信用卡，廖男意圖自己不法所以，於是偷偷抄抄下信用卡正面卡號及背面驗證碼後，再偷偷將信用卡再放回叔叔的包包內。然後伺機使用姪子電腦盜刷。

警方偵辦後依偽造準私文書、詐欺取財罪嫌，將廖男函送基隆地檢署偵辦，檢方近日偵查終結，因廖男同時觸犯兩罪，從重依行使偽造準私文書起訴。