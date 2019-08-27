foodpanda搶快搶新鮮卻車禍連連　進駐嘉義7天3外送員遭擊落受傷

▲美食平台外送員車禍。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

美食外送風潮持續發燒,各大小城市名店小吃都看的見穿著粉紅色外送服的外送員協助代購穿梭大街小巷，8月初於嘉義市服務起跑的外送平台foodpanda27日中午又發生一外送員車禍，服務至今不到一個月，據消防局統計至少已發生三起車禍意外。

▲美食平台外送服務進駐嘉義義市，不到一個月人員發生三起車禍。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市消防局27日12時34分受理民眾報案指出，博愛二段發生車禍急需救護車，立即派遣第一大隊德安分隊救護車前往處理。救護人員抵達現場後，發現21歲王姓男傷者坐在店門口等待救護車，救護人員立即上前評估傷者生命徵象及傷勢，傷者意識清楚，左右手及右腳踝擦傷十分疼痛。傷者心有餘悸表示，送便當途中，與行駛中的汽車發生擦撞導致機車撞向停放在騎樓的機車，現在右腳踝疼痛，無法出力，救護人員立即給予清洗傷口、包紮止血，詳細肇事原因警方調清中。

嘉義市消防局統計，該外送平台服務員7天內已有3起外送員因車禍受傷且多是汽機車擦撞意外，市警察局交通隊近日將與該平台負責人聯繫，呼籲外送員代送美食切勿超速並遵守交通規則。消防局也呼籲，民眾駕駛汽、機車除遵守交通規則外，通過路口時應減速慢行，並注意左右來車動態，常保行車防衛駕駛觀念，多一分注意就可減一分災禍，以確保行車安全。

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