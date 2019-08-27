蔡英文：2年補助7500戶農民　受益農地超過4500公頃

▲總統蔡英文27日接見農田水利會會長暨模範水利小組組長代表。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文27日接見農田水利會會長暨模範水利小組組長代表時指出，過去2年來已有4400公頃的灌區外農地納入水利會灌區，也補助7500戶農民設置水管路灌溉，而且改善灌區外圳路長達60多公里，受益農地超過4500公頃。

蔡英文在致詞時指出，上週因為白鹿颱風影響，很多農民忙著搶救蔬果加強防範，不論是颱風季節或乾旱，農田水利會的夥伴都扮演很重要的角色，守護農業。

蔡英文表示，農業是台灣發展很重要的基礎，農產品更是享譽國際，這些成果背後都有大家辛苦的付出，在座模範水利小組的組長是從全國3490位水利小組組長評比中脫穎而出，非常不容易，也是很高的榮譽。

蔡英文指出，過去這2年已經有4400公頃灌區外的農地，納入水利會的灌區，也補助7500戶農民設置水管路灌溉，而且改善灌溉區外的外圳路，長達60多公里，受益的農地超過4500公頃。

蔡英文表示，大家幾十年來投入水利工作，都是我們經驗豐富的好幫手，希望大家持續反映農民的心聲，提供政府寶貴意見，一起來守護台灣農業，促進更好的發展。

▼總統蔡英文27日接見農田水利會會長暨模範水利小組組長代表。（圖／總統府提供）

