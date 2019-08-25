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飯店慶生拒付4800飯錢　糾纏數小時...賴帳女「當街吐出來」朋友全中招

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▲派對,聚會,聚餐,宴席,宴會,喝酒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲聚餐示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉亭／綜合報導

開心慶生最後卻鬧翻！香港一名網友爆料，為了好友生日大家相約到高級餐廳吃飯，但到了結帳時卻有1人拒付1200元港幣（約4800元新台幣）的飯錢，糾纏數小時之後還是沒有結果，有人氣憤得說「你吐出來我不收你錢」，沒想到賴帳人真的吐了，還噴到其他人身上。

一名女網友於「on9仔女同盟（on9限定）」發文表示，為朋友慶生相約吃飯，在付帳時其中一人卻疑似突然賴帳，一下說已經付了，一下說付了200元港幣（約800元新台幣），但沒人看見她有付錢，且賴帳女生「一毛都沒帶，身上只有一張八達通卡」。

▲香港女網友吃飯賴帳，之後還「吐出來」想賴帳。（圖／翻攝自臉書，下同）

▲香港女網友吃飯賴帳，之後還「吐出來」想賴帳。（圖／翻攝自IG，下同）

發文女網友表示，之後又糾纏了數小時，甚至通知了賴帳女生的家人與男友，但沒有人願意幫她付錢，最後鬧到報警，對方才去櫃員機拿錢付款，讓她氣得大罵，「真是人生第一次遇到這麼無賴的人」。

而在網友上傳的影片中，參與飯局的少女們與賴者女生在街上對質，其中一人氣得說「你吐出來我不收你錢」，結果賴帳女生還笑嘻嘻地說要培養情緒，之後突然無預警把吃得食物吐出來，現場少女們閃避不及被噴到，只能拿濕紙巾清理。

從網友上傳的照片中可見，少女們吃的是高檔中菜，包含龍蝦球等高價菜色，甚至蛋糕就切了5個，但之後這篇貼文已被刪除了。網友則表示，「去之前就應該知道大概多少錢，怎麼會搞成這樣」、「友情只值4800」、「付不起就不要去」。

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關鍵字：賴帳,香港,AA制,慶生

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