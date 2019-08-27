韓國瑜的唯一希望！　郭台銘確定參選…只有這位女人能阻止

圖、文／鏡週刊

2020年總統大選，以鴻海創辦人郭台銘為首，結合台北市長柯文哲及前立法院長王金平組成的第三勢力參選態勢明確，三方將以「台灣的第三條路」為號召持續備戰，郭營近半個月更已私下招兵買馬、籌設競選團隊，預計在9月宣布投入大選，並以手機發動連署。

郭柯王鐵三角結盟成形，鴻海創辦人郭台銘脫黨參選總統也已萬事俱備，但仍差臨門一腳，尚未正式對外正式宣布參選。本刊掌握，郭始終遲未鬆口宣布的原因，關鍵在於還未說服母親初永真點頭答應，這也成為了郭柯王整合的唯一變數。

▲面對黨內同志及昔日老長官結盟攪局，韓國瑜（圖）整合總統之路出現變數。（圖／鏡週刊提供，下同）



知情人士透露，台北市長柯文哲日前與郭台銘私下會面，2人就大選交換意見，柯近日向友人透露，從郭的口氣當中，聽得出郭對國民黨仍有難以割捨的情感，主要因素是來自母親的想法，郭在拍板投入大選前，如果還有懸念，唯一的變數也在此。

2016年國民黨被不當黨產委員會查封黨產，現金帳戶更遭凍結，發不出黨工薪水。當時，初永真特地出借4,500萬元，協助藍營度過難關。據了解，初永真對於國民黨一直存有深厚情感，也因而對郭在初選失利後，堅持獨立參選一事有所保留，不希望造成藍營分裂。

▲郭台銘（前）過去創業的第一桶金，是由母親初永真（後）標會而來，這讓他感念在心，將一切成功歸功於母親。

郭台銘與母親感情良好，過去郭創業的第一桶金，也是由初永真標會而來，這讓郭感念在心，並將一切的成功歸功於初永真。

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