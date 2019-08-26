有信心爭取6席不分區…徐永明：我的責任是把黃國昌送進立法院

▲徐永明接受廣播節目專訪。（圖／《POP大國民》提供）

記者楊蕓／台北報導

時代力量黨主席徐永明26日接受廣播節目《POP大國民》專訪，談到不分區立委佈局，強調他的責任就是把立委黃國昌送進立法院；此外，受台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨影響，當然會有競爭，因此規劃比較保守，估計為不分區有6席，名單將會在適當時機公布。

徐永明在廣播節目中大讚黃國昌絕對是立法院最用功的立委，但缺點就是花太多時間在工作，並說，「如果台灣立法院沒有像他這樣的人，絕對是台灣民主的損失，有更多像他這樣的人，台灣才會往前走。」

對於黃國昌想在立法院推出「正義聯盟」，包括至少把7人送進國會，以220萬張政黨票為目標，被外界解讀為替時力爭取不分區立委選票。徐永明也進一步透露不分區立委的佈局規劃，他認為立法院有8個委員會，若各爭取一席，雖然仍很難提案，但至少在各委員會裡都能看見時力的主張，「當然只有8席也不夠，最好是要8+8，根據各委員會專長，來找這8個人。」

徐永明說，柯文哲組黨時宣布要提34席不分區名單，「我心想人才從哪來」，但他也坦言，民眾黨的出現對時力「當然會有競爭」，因此規劃比較保守一點，估計不分區爭取6席，約將近兩百萬票，「名單已經規劃的差不多，都是社會優秀人才、有名望的人，會在適當時機推出。」

徐永明認為，過去紛擾已讓時代力量的路線越來越清晰，這是所有政黨必經的過程，「在不分區提名上，黃國昌絕對會扮演重要角色，把票催出來」，雖然黃國昌已表態沒有被列進不分區名單，「但我作為黨主席，我的責任，就是要把他送進立法院。」