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貿易戰衝擊金融市場　類全委保單交專家代操輕鬆享5大好處

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▲▼示意圖,財經,記帳,作帳,存錢,計算器,現金,鈔票,稅（圖／123RF）

▲目前市場上類全委保單很多，專家提醒，選擇此類商品前，應先了解保險需求、資金規劃及風險承受度。（示意圖／123RF）

記者紀佳妘／台北報導

中美貿易衝突疑慮，加上全球經濟放緩，促使全球央行態度轉趨寬鬆，市場波動風險攀升，不僅衝擊市場信心，也更難以掌握投資方向。富邦人壽與台北富邦銀行合作，今（26）日推出類全委保單「富邦人壽優利人生變額年金保險／變額壽險」，以新台幣計價，採取多元資產配置，讓上班族、投資族、退休族、高資產族可輕鬆享有5大好處。

因應金融市場波動大，這次推出的類全委保單「富邦人壽優利人生變額年金保險／變額壽險」（以下稱「優利人生」），投資帳戶委託聯博投信操作，採取多元資產靈活配置策略，嚴控波動風險，在台北富邦銀行獨家銷售，以5大訴求為主，讓投資人無須緊盯市場變化，追求資產穩健增長，實現旅遊、投資、退休目標。

首先是「台幣計價減少匯率風險」，根據統計，台灣每4個投資型保單連結全委投資帳戶，就有3個是以外幣計價，台幣計價的全委帳戶選擇明顯偏少，近2年隨著國內ETF蓬勃發展，「優利人生」連結的全委投資帳戶子標的除共同基金外，也涵蓋ETF，具有分散風險的優勢，加上台幣計價減少匯率風險，可做為長期持有的核心資產之一。

其次是「專家理財法人服務」，「優利人生」30萬元保費就可享有法人級的專業投資團隊服務，投資帳戶涵蓋聯博主動式境內基金及被動式股債ETF，聚焦美、歐、日成熟市場股票來追求長期報酬，並鎖定大陸等新興市場的內需，以及創新產業崛起的投資商機，多元佈局掌握各類資產利基，成長動能與收益目標一次掌握，結合聯博投信獨有的DAA動態資產配置策略，即時掌握市場脈動，兼顧投資機會與波動風險管理。

第三為「每月提解資金運用靈活」，因應台灣投資人對收益有需求，「優利人生」特別設計月提解和年加值給付，透過簡單的費用、台幣計價的商品設計，創造上班族的旅遊金流、製造投資族的理財金流，打造退休族的生活金流。

▲投資，金錢，財經，經濟，鈔票，賺錢，財富，理財。（圖／記者張一中攝）

▲中美貿易戰一波未平一波又起，再度引發金融市場動盪不安。（示意圖／記者張一中攝）

第四是「身故給付資產保全」，投資市場瞬息萬變，市場波動可能使保單帳戶價值暫時低於投保時所繳保費，透過「優利人生」變額壽險甲型的身故保障機制，即便遭遇人生風險時，若受益人為子女時，可領回身故保險金，達到資產保全效果，滿足高資產族傳承子女的目標。

最後是「刷富邦信用卡享保費回饋」，為回饋客戶，北富銀首次開放有現金回饋的信用卡刷「優利人生」保費，即可依信用卡優惠內容享保費0.5%至0.7%回饋，保費越多現金回饋就越多，讓投資更有利。

中美貿易戰進入延長賽，國際金融市場持續震盪，短期進出雖有機會獲得較高的投資報酬率，但也要承擔較大的投資風險，富邦人壽建議以多元資產策略來分散風險，維持長期且紀律性投資因應短期市場雜音。

目前市場上類全委保單很多，富邦人壽提醒，選擇此類商品前，應先了解保險需求、資金規劃及風險承受度，提解金額高低並非唯一考量，且提解金額可能涉及本金，選擇績效良好，評鑑優良且較具規模的壽險公司、銀行及專業投資團隊，在未來旅遊、退休養老及資產保全上，更有品質保障與尊嚴。

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關鍵字：富邦人壽,北富銀,保費,優利人生,刷卡,保單,保險,投資

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