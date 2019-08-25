影／父母離婚失蹤　5歲弟持家開水澆大腿...仍「樂天笑容」照顧癱瘓阿公

記者蔡儀潔／綜合報導

5歲本該是個無憂無慮的年紀，但黑龍江佳木斯市的陽陽在父母離異失蹤後，與癱瘓的爺爺相依為命，小小年紀的他從幼稚園棄學，擔下照顧重責，每天洗衣服、準備三餐，幫爺爺翻身、坐立、大小便，堅強的模樣讓無數網友感動又心疼。

▲陽陽在幫爺爺翻身。（圖／翻攝自看看新聞）

據《看看新聞》報導，患有風濕病的爺爺許文昌透露，陽陽的父母生下他之後就離婚了，兩個人都不知去向，孫子3歲之前自己還能勉強走路，每天騎著電動三輪車載陽陽去幼稚園，但後來病情加重，只能臥床，因此孫子就再也沒去上學。

▲陽陽準備加熱飯菜。（圖／翻攝自看看新聞）

懂事又愛笑的陽陽住在35平方公尺的活動板房，屋內很破舊，炒菜鍋、水壺、電源插座等都放在地上，而這是為了讓乖小弟方便使用。他們祖孫二人是當地貧困戶，儘管政府給他們提供了新房子，但因在老家住了20餘年，附近親戚朋友常來幫忙，就沒有搬過去，平時都是曾祖母來送飯，陽陽只需將飯熱一熱，兩人就能對付一天。

只有5歲的陽陽一點一點學會做家事，現在已經可以燒水、熱飯，照顧爺爺起居，不過這過程難免會有意外，就在去年冬天，陽陽在燒水時，不小心將一壺滾燙的開水灑在身上，痛得滿屋子跑，當爺爺打電話叫人來時，陽陽已經渾身發抖哭不出聲，如今，陽陽的腿上仍有很深的疤痕；同年兩人又曾經歷煤煙中毒，幸好陽陽及時爬出家門呼救，才未釀成悲劇。

▲善心人士給陽陽帶了玩具。（圖／翻攝自看看新聞）

祖孫二人的故事傳開後，不少愛心人士紛紛伸出援手，楊蕾就是其中一位。她表示，希望在開學日前，安排陽陽到金沙小學上學，並找一個老師協助看護及照顧他，更表示要資助陽陽直到他大學畢業，「所有的費用全部都由我來出。」也有善心者計劃捐出書本、生活用品和食品等予陽陽，「他現在需要上學，需要學習知識改變家中命運」。