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港警九龍灣開槍驅散　男示威者左眼疑中「橡膠子彈」受傷！

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▲▼示威者左眼疑似被橡膠子彈打中。（圖／翻攝Stand News 立場新聞臉書）

▲示威者左眼疑似被橡膠子彈打中。（圖／翻攝Stand News 立場新聞臉書，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

香港市民抗爭活動持續，24日再次發起觀塘遊行，要求政府回應五大訴求。遊行結束後，部分人士到牛頭角警署附近集結，防暴警察與速龍小龍向示威者推進，並發射5發胡椒球、催淚彈、橡膠子彈，其中一枚子彈打中一名示威者左眼，現場義務救護隊急忙上前協助救治。

綜合媒體報導，遊行隊伍於下午1點半起步，2點09分隊頭抵達終點，隨後部分遊行人士行到牛頭角警署附近偉業街集結，大批防暴警員在牛頭角警署外布防戒備。

▲▼示威者左眼疑似被橡膠子彈打中。（圖／翻攝Stand News 立場新聞臉書）

約至下午4點，近300人聚集終點零碳天地，有數名示威者用電鋸破壞智慧燈柱，有燈柱被鋸斷。到了4點半，偉業街有示威者扔磚，與防暴警員對峙，隨後有人噴白色泡沫，警方「速龍小龍」向示威者推進，並發射5發胡椒球，又舉藍旗。

到了4點40分，有示威者在偉業街兩側丟出燃燒彈，警方隨後舉起黑旗，並施放催淚彈驅散。5分鐘過後，警方再舉黑旗，並發射多枚催淚彈。速龍在近德福外橋旁開了約十發槍，應為胡椒彈，另有夾雜橡膠子彈。防暴警已於零碳天地清場，宏照道防暴警亦向前推進，以擴音器警告示威者離開。

此外，剛好有一枚疑似「橡膠子彈」打中其中一名示威者的左眼，而現場義務救護隊見狀急忙上前協助救治。據此前報導，香港一名女示威者11日於尖沙咀疑似被布袋彈打中，右眼破損可能失明。不過，目前還不清楚該女子的受傷原因，或是她當天被何種拋射物擊中右眼，但有媒體拍到疑似傷者配戴的頭盔和護目鏡，疑是被布袋彈射傷。

▲▼ 觀塘遊行,香港。（圖／路透）

▲觀塘遊行。（圖／路透）

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