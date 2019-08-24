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台啤球員當一日志工陪憨兒打籃球　整個球場都是歡樂聲

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▲台啤球員當一日志工，陪憨兒打籃球

▲台啤球員當一日志工，陪憨兒打籃球。（圖／真善美社會福利基金會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

真善美社會福利基金會5年前，由5名熱愛打籃球的憨兒成立籃球社團，最大的願望是參加中壢鬥牛三對三籃球比賽，然卻苦無參賽機會。憨兒們雖失望，仍不時努力練球，事經台啤球員黃聰翰、黃泓瀚、簡祐哲、于煥亞等球員獲悉，24日擔任一日志工，於南亞技術學院體育館和憨兒們，一起進行球賽，整個球場洋溢開心歡樂聲。

真善美社會福利基金會附設希望家園主任江宛霖表示：家園提供休閒服務，幫助憨兒們培養興趣，打籃球可以建立自信，與社會融合，只是每個人的障別程度不同，但有機會實現夢想，真的是相當高興。▲台啤球員當一日志工，陪憨兒打籃球

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▲台啤球員當一日志工，陪憨兒打籃球。（圖／真善美社會福利基金會提供）

這場籃球比賽由志工贊助並提供豐富的小禮品，園區有超過20位憨兒和志工們同樂較勁打籃球，緊張的三對三鬥牛賽、趣味分組競賽，但對於參加的憨兒都不是件容易的事，像是憨兒「小軍」是腦性麻痺患者，儘管雙手雙腳不協調，但運球、投籃、轉身動作，在練習下現在都不是問題。

SBL台啤的球員擔任一日志工，陪著憨兒們分組競賽得分，還現場教學打籃球的小技巧，基本的運球、轉身投籃動作，精實迅速憨兒們看了驚呼掌聲連連，台啤球員黃聰翰說，很高興有今天有機會來這裡擔任憨兒陪打籃球的一日志工，覺得憨兒的態度都很正確，可以陪他們一起打籃球很開心。

黃聰翰、黃泓瀚、簡祐哲、于煥亞誇讚真善美的憨兒們有上進心，也很努力的競賽，特別帶來了限量的紀念帽送給憨兒，並鼓勵他們努力向前，不放棄打籃球的夢想。

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關鍵字：台啤球員,憨兒,打籃球,真善美社會福利基金會

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